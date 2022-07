Colo Colo ha pasado por unos meses muy agitados fuera de la cancha en cuanto al tema de los fichajes que buscaba en este mercado de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional en el que sufrieron algunas decepeciones pero finalmente han logrado incorporar a Agustín Bouzat y Marco Rojas.

Sin embargo, la rápida salida de Pablo Solari con rumbo a River Plate puede cambiar el rumbo de un mercado de pases que parecía finalizado y así lo explicó el entrenador Gustavo Quinteros. "Estamos expectantes. El mercado está prácticamente cerrado, pero estamos expectantes hasta el último día", mencionó en conferencia de prensa.

"Si encontramos un jugador que pueda aportar al equipo para el torneo nacional y la Copa Chile. Podemos todavía incorporar un jugador más, pero cuando no hay opciones o jugadores que nos dejen conformes preferimos no intentar. Esperaremos hasta el final, y si no, tenemos plantel para luchar en ambas competencias", añadió.

El estratega albo también habló de Rojas, quien se integra de manera paulatina al grupo. "El empezó con un cuadro de amigdalitis que no le permitió entrenar de forma normal. Esperemos que en estos días ya comience a entrenar de forma normal y en condiciones para que sea una alternativa", indicó.

Quinteros tiene mucha fe que el futbolista nacido en Nueva Zelanda rinda al máximo con Colo Colo. "Es un jugador que va a andar bien, que viene de jugar muchos partidos como extremo o segundo delantero. Son jugadores que llegan y que debemos prepararlos para que estén en su mejor nivel".