Colo Colo aún espera por una decisión en medio de un fin de semana que podía ser de fiesta ante la posibilidad de amarrar el título del Campeonato Nacional frente a Universidad Católica, el domingo, pero lo que parecía iba a ser un llenazo en el estadio Monumental ahora es duda absoluta.

Este viernes se realizó un entrenamiento abierto en el recinto de Macul, ocasión que sirvió para que se realizara el arengazo que terminó con un lamentable saldo del colapso del techo del sector Cordillera cuando varios asistentes se sentaron en zonas prohibidas y causando un hecho que dejó varios heridos.

Para el exjugador del albo, Gabriel Mendoza, esto cierra una serie de días lamentables para el fútbol nacional. "Semana negra en todo sentido, pienso que lo que pasó en el estadio Elías Figueroa Brander hay que darle un corte definitivo porque esto perjudica mucho al fútbol", manifestó.

Fue contundente en afirmar que esto deja una clara señal con respecto a lo que debe hacer con la casa del cuadro que representó en su época como jugador. "Esto nos da a entender que hay que renovarlo. Tiene que ser un estadio de nivel. Eso me trajo recuerdos de lo que pasó contra Real Madrid. Lamentablemente nuestra casa no está apta para que recibiera capacidad máxima. Imagínate lo que pueda suceder. Ojalá no pase a mayores", sentenció.

El Coca espera que en caso de poder disputarse el duelo ante los Cruzados, los asistentes se comporten y que se eviten al máximo cualquier tipo de incidentes lamentables. "Hago un llamado a todas las hinchadas a que se comporten porque puede ser campeones, que esto sea una linda fiesta".

Mendoza, además, profundizó sobre lo ocurrido en Valparaíso por Copa Chile. "Creo que en el fondo es cómo se puede ingresar con petardos y armas. Católica no debía jugar con público, ese es el fondo de todo. Ustedes mismos cuando son prensa se acreditan y los revisan por todos lados. Estos que no son hinchas pueden entrar todas estas cosas. Ocurrieron los hechos y ojalá se tomen las medidas para que no vuelva a pasar".