Especial 2019 | El top 5 de Colo Colo: Paredes en el estallido, el adiós de Pajarito y la llegada de Matías

El año de Colo Colo, como viene siendo costumbre, tuvo altos y bajos. Por lo mismo, en RedGol recopilamos las cinco notas que nuestros lectores más visitaron durante esta temporada referentes al club dirigido por Mario Salas.

ESTEBAN PAREDES COMO ACTOR SOCIAL

El estallido social marcó un antes y un después en muchos aspectos. El fútbol no estuvo ajeno y Esteban Paredes, capitán albo, marcó su posición.

Visogol no quedó para nada conforme con un comunicado conjunto que sacaron Colo Colo, la U y la UC y lo tildó de tibio. "No se mojaron el potito", expresó el artillero.

Así fue el descontento de Paredes con el comunicado de los "tres grandes":

LOS SIETE PRIMEROS "REFUERZOS"

La temporada de refuerzos siempre revoluciona a cualquier club. Y, por cierto, al colocolino le gusta saber quién se va y quién se queda en su institución.

Siete fueron los jugadores que volvieron de préstamo y que, eventualmente, pueden ser nuevas caras para Mario Salas. Estos son:

LA INDISCPLINA DE IVÁN MORALES

Una de las más grandes promesas de Colo Colo es Iván Morales. Pero ya van varias temporadas de su debut y todavía no se destapa.

Con Mario Salas jugó como puntero y manifestó su descontento en más de una ocasión. Pero, además, este año incurrió en una falta que no le gustó para nada a sus compañeros y al cuerpo técnico.

Así fue el caso:

EL REGRESO DE MATÍAS Y BARTI EN LLAMAS

Matías Fernández, después de 13 años, se volvió a calzar la 14 de Colo Colo. Las negociaciones fueron intensas pero, finalmente, llegaron a buen puerto.

Y en la previa hubo muchas voces. Una de ellas fue la de Marcelo Barticciotto, quien dijo que más allá de las condiciones futbolísticas y humanas del calerano, el que debía decidir era Mario Salas. Al parecer, al Comandante finalmente le gustó la idea de tener al mediocampista.

Así golpeó la mesa Barti:

EL ADIÓS DE PAJARITO Y EL "COMEDIANTE"

Uno de los episodios más turbulentos del Cacique fue la salida de Jaime Valdés, quien terminó contrato, no fue renovado y se le dijo adiós a través de redes sociales. Después le harían una serie de "homenajes virtuales" y quedó comprometido el primero equipo de Colo Colo para una despedida cuando el volante así lo decida.

Mucha suerte, @PajaritoValdes Siempre en el corazón de la hinchada y del club. Eres un grande ���� pic.twitter.com/2KusQY1sWz — Colo-Colo (@ColoColo) December 2, 2019

No obstante, Valdés no quedó conforme. Por lo mismo, no dudó en compartir una publicación en sus redes donde se tildaba a Mario Salas como "Comediante" (en un juego e irónico juego de palabras con su apodo de Comandante) y a Blanco y Negro se le decía que era "el cáncer de Colo Colo".

Así descargó su ira Pajarito Valdés: