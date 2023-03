Los bombos para el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores por fin están definidos. Sporting Cristal de Perú venció en la agonía a Huracán de Argentina para ser el último de los cuatro clasificados proveniente de la etapa previa para la edición 2023 de la cita continental.

Así las cosas, Colo Colo y Ñublense ya se disponen a conocer cuáles serán sus contrincantes por medio del sorteo pactado para el próximo lunes 27 de enero en la sede de la Conmebol ubicada en Luque, Paraguay.

El formato será el tradicional, con cuatro bombos que repartirán una bolita por equipo para ordenar a los 32 clasificados en ocho grupos de cuatro elencos. El ganador y el sublíder de cada zona avanzarán a la ronda final, mientras que los terceros seguirán su aventura internacional en la Copa Sudamericana.

Viendo los elencos chilenos involucrados, Colo Colo esperará su destino en el Bombo 2 junto a Inter de Porto Alegre (BRA), Fluminense (BRA), Corinthians (BRA), Libertad (PAR), Atlético Nacional (COL), Barcelona de Guayaquil (ECU) y Racing (ARG).

Por parte Ñublense está depositado en el Bombo 4 junto a Atlético Mineiro (BRA), Liverpool (URU), Patronato (ARG), Independiente de Medellín (COL), Pereira (COL), Cerro Porteño (PAR) y Sporting Cristal (PER).

Cabe recordar que ni Colo Colo ni Ñublense enfrentarán en su grupo a alguno de los elencos con que comparten el Bombo 2 y 4 respectivamente.

Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2023:

Bombo 1: Flamengo (BRA), River Plate (ARG), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Nacional (URU), Athletico Paranaense (BRA), Independiente del Valle (COL) y Olimpia (PAR).

Bombo 2: Libertad (PAR), Atlético Nacional (COL), Internacional (BRA), Barcelona (ECU), Racing (ARG), Corinthians (BRA), Colo Colo (CHI) y Fluminense (BRA).

Bombo 3: Bolivar (BOL), The Strongest (BOL), Melgar (PER), Alianza Lima (PER), Argentinos Juniors (ARG), Metropolitanos (VEN), Aucas (ECU) y Monagas (VEN).

Bombo 4: Liverpool (URU), Deportivo Pereira (COL), Ñublense (CHI), Patronato (ARG), Independiente de Medellín (COL), Atlético Mineiro (BRA), Cerro Porteño (PAR) y Sporting Cristal (PER).