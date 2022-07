Colo Colo vs Inter de Porto Alegre: ¿Quién transmite EN VIVO por TV y ONLINE al Cacique por la revancha de Copa Sudamericana?

El triunfo conseguido por Colo Colo ante Internacional el pasado martes en el estadio Monumental por 2-0, con goles de Lucero y Solari, fue importante para el Cacique que sueña con seguir en racha y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

No obstante, la tarea no será para nada fácil, ya que el elenco “colorado” será local en la revancha y ya espera con dientes afilados a los albos, además de reclamar oficialmente por el gol anulado en Santiago, en las últimas horas se conoció que permitirá a los socios ingresar gratis al estadio para apoyar al equipo y así poder dar vuelta una serie que sorpresivamente no los tiene como favoritos.

Y si bien, Colo Colo volverá a la acción este viernes por el Torneo Nacional contra Everton en el Sausalito de Viña del Mar, también miran de reojo la revancha a jugarse el próximo martes en el Beira Rio de Porto Alegre.

Duelo que tal como la ida, podrá ser visto en nuestro país a través de la televisión por las señales de ESPN y por la plataforma de streaming STAR+.

Te invitamos a continuación, a revisar la programación y dónde ver la revancha entre Internacional y Colo Colo por los octavos de la Conmebol Sudamericana.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Porto Alegre contra Colo Colo por la revancha de Copa Sudamericana?

Inter de Porto Alegre vs Colo Colo juegan este martes 5 de julio a las 20:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Inter de Porto Alegre vs Colo Colo?

El partido será transmitido por las señales de ESPN (Información sujeto a confirmación), en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al Inter de Porto Alegre vs Colo Colo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.