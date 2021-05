¿Así o más claro? Rayan la cancha en Colo Colo a suspendidos por rojas “inexplicables”

Colo Colo vive una temporada muchísimo más tranquila que la anterior, pero también está con “gusto a poco”: se ubica a dos puntos de los líderes, Audax Italiano y O’Higgins, pero en los dos partidos que perdió, cometió errores evitables. Primero, ante los rancagüinos, donde Matías Zaldivia se hizo expulsar con un planchazo totalmente fuera de lugar y luego ante Ñublense, donde por error de protocolos en el festejo del Superclásico, perdió a 17 jugadores y tuvo que salir con juveniles en Chillán.

Ante esto, Gustavo Quinteros fue claro. “En mi forma de manejo, cuando un jugador pierde titularidad por lesión, la devuelvo, por más que lo haya hecho bien el que lo reemplazó. No es lo mismo perder el puesto por una suspensión”, sentenció en diálogo con DaleAlbo.

De todas formas, dijo que “también analizar el tipo de suspensión. Si es una expulsión inexplicable que perjudica al equipo o no inexplicable, sino no recomendable o no bien hecho, no tiene la misma vuelta al plantel. Si el que juega en su lugar lo hace bien, sigue jugando”.

“Las reglas deben estar siempre, tratamos de respetarlas. Cuando el jugador no cumple las reglas… Igual todos somos humanos, nos equivocamos. Falcón se equivocó, se hizo expulsar y volvió a jugar. Tampoco es que se equivoquen una vez y no los perdono más. Él se arrepintió, pidió perdón, estaba muy triste. Pongo su ejemplo porque pasan cosas y se equivocan los jugadores como todos los seres humanos. Siempre habrá segunda o tercera oportunidad, pero con el compromiso de que puedan trabajar para que no suceda. En eso estamos. Hemos cometido errores de expulsiones que nos han costado puntos y nos han perjudicado en ese y los siguientes partidos. Está el compromiso de que no va a volver a suceder. También está el tema del contagio que nos perjudicó y está el compromiso de que no pase más”, abundó.

Finalmente, sobre el caso de los que no pudieron viajar a Chillán, dijo que “acatamos las decisiones, pero hubo casos que había jugadores cuidándose con mascarilla y otros no. No todos deberían haber quedado afuera, pero quedaron. Pudimos evitar ese festejo, aunque sea un partido importante. Subir los videos también, mostrar cosas que no se deben. Primero no se deben hacer y después no se deben mostrar si hay algún error, porque tenemos que dar el ejemplo, debemos ayudar a que la gente se pueda cuidar sin tener fallas. Pero repito, hubo menos minutos de los que se habló sin mascarilla y había muchos jugadores protegidos, pero bueno, quedaron afuera”.