El juvenil de Colo Colo que dejó impresionado a Gustavo Quinteros: “Entró como en el barrio, con ‘caradurez’”

Colo Colo cayó goleado por 5-1 ante Ñublense en la última fecha del Campeonato Nacional pero, contrario a lo que se puede pensar, la sensación quedó muy positiva tanto en el interior del Cacique como en sus hinchas. ¿El motivo? El estreno de los juveniles, quienes guapearon cerca de una hora, incluso estuvieron en ventaja y ya luego sintieron el partido y la falta de competencia, ya que el fútbol joven lleva más de un año parado. De hecho, jugadores rivales como Fernando Chiki Cordero, los aplaudieron por su pundonor y sus ganas ante un elenco avezado y de los que mejores cosas ha mostrado en la temporada.

Consultado al respecto, Gustavo Quinteros sólo tuvo elogios. En diálogo con DaleAlbo, el DT de Colo Colo dijo que “soy positivo por naturaleza, rescato lo positivo. El resultado me duele, me duele haber perdido tres puntos, nadie quiere perder, pero me interesó hacer una evaluación de muchos jugadores que venían entrenando y otros que no, que trabajaron un día con nosotros, sólo cuando nos enteramos de este problema”.

Asimismo, el entrenador recalcó que “fue una evaluación, conocer en un partido de Primera qué podían dar algunos jugadores que veíamos entrenar. Qué podían dar en un partido oficial. Los primeros 50 o 60 minutos fueron parejos, después nos sacaron diferencia porque cometimos errores individuales por nerviosismo, cansancio, falta de competencia de muchos. Salvo Gil no habían jugado, muchos hace más de un año no jugaban un partido oficial en su categoría. Fue muy positivo verlos de igual a igual con un equipo de primera 50 o 60 minutos”.

Pero hubo uno que le llamó particularmente la atención: Jordhy Thompson, de sólo 16 años, y que entró en los últimos 21 minutos más el tiempo agregado por Joan Cruz, que ya estaba agotado. El joven demostró desparpajo, habilidad y dejó impresionado a Gustavo Quinteros.

“El chico Thompson entró como en el barrio, con una ‘caradurez’ típica de un jugador así. En el futuro no tengo dudas que estará muchos años en Primera. Lucas Soto entró poquitos minutos y entrenó un solo día”, aplaudió el argentino.

Jordhy Thompson en su debut en Colo Colo. | Foto: Sebastián Órdenes / Colo Colo

Finalmente, comentó que “a los demás ya los tenemos, Vicente Pizarro, Julio Fierro. Él se lesionó en una de las primeras jugadas y nadie sabe, no pudo estar en su nivel, tiene un futuro enorme. Arriagada, el Flaco Villanueva que hace un año no jugaba y jugó casi todo un partido. Fue positivo. No tendrían que haber jugado todos juntos como fue, si jugaban tres o cuatro con el equipo titular el resultado pudo ser distintos y hubieran sido protegidos por los mayores. No son responsables para nada”.