Colo Colo compromete medidas con Jordhy Thompson: "No sabemos si esto es anterior, lo cual no lo exculpa"

Un caso que ha revolucionado a Colo Colo es la nueva denuncia por violencia de género en contra de Jordhy Thompson, donde desde el club han vuelto a comprometer todos sus esfuerzos para terminar con este tipo de actitudes en su plantel.

Por lo mismo, el presidente de Blanco y Negro Alfredo Stöhwing se volvió a referir al caso, destacando que como club están tomando las medidas pertinentes.

"En un hecho bastante desafortunado con uno de nuestros jugadores, emitimos un comunicado inmediatamente a penas nos enteramos de la nueva denuncia. El club y yo rechazamos y es tajante ante cualquier tipo de violencia de género, no puede ocurrir en el club. Vamos a investigar con profundidad y tomar medidas drásticas para evitar que se repita a futuro", comentó en la previa del encuentro ante Monagas.

Esto también se vio empañado por las declaraciones de Gustavo Quinteros, las que no fueron tomadas de buena manera, pero que desde el club no quieren polemizar.

"No sé, es una cosa de momentos muy rápidos. El comunicado es delicado, había que analizar bien lo que íbamos a decir, es claro y no es para que se preste para reacciones destempladas e irresponsables, por eso estamos investigando", precisó Stöhwing.

Para tranquilidad de la opinión pública, el presidente de la concesionaria aseguró que van a comprometer medidas aún más drásticas ante este tipo de situaciones.

"Nos hemos preocupado con anticipación del tema, el jugador está con tratamiento psicológico y psiquiátrico, con restricciones, al principio separado del plantel. Nuevamente lo trajimos a vivir a la casa alba, como excepción porque es para los menores, pero queremos tener bajo custodia. Aparentemente, no sabemos, si esto es anterior, lo cual no lo exculpa de lo que habría hecho, pero hemos tratado de tomar todas las medidas y recurrir a los especialistas. Colo Colo tiene que tomar las medidas más drásticas", detalló.

Elecciones en ByN

Un punto del cual no se quiere referir mucho es por el cambio de mando que puede darse en las próximas semanas en Blanco y Negro, donde asegura que no es momento para candidaturas sin proyectos.

"Lo dije la vez anterior, no es sano en medio de la competencia, lo que importa es el fútbol y tenemos que conversar otras cosas. Esto distrae de lo principal que es lo futbolístico que es lo que quiere el hincha", enfatizó.

En cuanto a sus ganas de continuar en el cargo, destacó que "estoy siempre con ganas de ver proyectos y colaborar para que a Colo Colo le vaya bien, sin una intención personal".

Ante la inquietud de incorporar a Esteban Paredes en un futuro proyecto albo, el mandamás puso los paños fríos.

"No tengo ningún proyecto especial y eso es materia para más adelante con mucho que analizar. No lo he contemplado", finalizó.