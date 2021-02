Pablo Solari aún se emociona: “No iba a permitir que un grande como Colo Colo descendiera”

Pablo Solari disfruta de sus vacaciones en Argentina aún con la emoción de haber sido el hombre clave, el del gol que mantuvo la historia de casi 96 años de Colo Colo sin ningún descenso a Primera B tras el 1-0 en el partido definitorio ante Universidad de Concepción.

Y en diálogo con ESPN Chile, el puntero relató que “obvio que después contra O’Higgins estábamos bajoneados y muy mal, pero al otro día dimos vuelta la página, pero fue muy positivo. Me sorprendió mucho la resiliencia del equipo (…) Yo sabía que yo iba a dar todo lo que tuviese porque lo quería ganar, no iba a permitir que un grande como Colo Colo bajase. La verdad que lo venía esperando, lo venía soñando y la verdad que cuando entró, entraron miles de emociones a la vez, el festejo fue del momento. Tengo 19 años y es mi primer gol en primera, recién estoy empezando y me falta un montón. Lo tomo muy tranquilo, yo soy un chico muy vergonzoso y me pongo muy nervioso, pero feliz”.

Sobre lo que le pidió Gustavo Quinteros, explicó que “me pedía siempre tranquilidad, como digo yo, agarro la pelota y siempre quiero ir adelante, pero no siempre es así. Me pedían que agarre una y la otra la aguante, porque ir toda para adelante me fusilaba físicamente. Que esté tranquilo al momento de tomar decisiones. Yo creo que debo mejorar la toma de decisiones. Hago muy bien de pasar a mi marcador, de ganar los duelos y me apuro por ahí de tirar un centro o tirar un pase atrás. Eso lo venía trabajando y le voy a poner foco para mejorar”.

"NO IBA A PERMITIR QUE UN GRANDE COMO COLO COLO BAJASE" #ESPNFutbolShow Pablo Solari se refirió al duelo ante la U de Conce y esa victoria que los dejó en Primera División: "Yo estaba muy confiado, iba a dar todo lo que tuviese para ganar ese partido" pic.twitter.com/yMl7kscLxe — ESPN Chile (@ESPNChile) February 24, 2021

De sus inicios, Soalri expresó que “yo la verdad jugué en toda la cancha, en inferiores en Talleres llegué de volante por derecha. No jugaba en las inferiores, hasta me llegaron a tirar de lateral derecho y a medida que pasó el tiempo me fui yendo hacia más adelante. Cuando pasamos a una formación con dos volantes centrales y un enganche, me tiraron de enganche. En un momento faltaba un 9 y me tiraron de 9. Otro día faltó el 11 y también fui y ahí nadie me sacó. Antes era muy lento, trabajé mucho la potencia y fuerza de pierna, eso me ayudó mucho. Si me quieren poner de arquero, voy al arco”.

¿Sus espejos? “Como dije una vez, yo miro mucho el fútbol europeo que es muy dinámico y siempre miro jugadores como Mbappe, Alexis Sánchez, Sterling, todos jugadores que son de mi posición y de nivel top (…) Es un orgullo que me comparen con Barticciotto. Ojalá que haga todo lo que hizo Barti, pero es un orgullo que me comparen con una leyenda así. Mi viejo me ha hablado mucho de él”, manifestó.

Finalmente, contó que “la verdad que yo estaba yendo al banco en Primera en Talleres, no estaba jugando, no había debutado y mi representante me cuenta que estaba la posibilidad de ir a Colo Colo, donde podía tener más opciones. Le dije que sí, lo veía bien. Lo consulté con mis viejos, sino me matan. Me dijeron que lo vea bien y lo piense. Estaban muy contentos”.

Pablo Solari tiene contrato con Colo Colo hasta fines de 2021 en préstamo con opción de compra que, así como va, seguramente se hará efectiva en algún momento de la temporada.