Colo Colo: Matías Zaldivia explica su tremenda calentura y el alcance de su lesión ante Universidad Católica

El segundo tiempo entre Universidad Católica y Colo Colo, partido que terminó en un empate sin goles, ya estaba promediando su segundo tiempo cuando Matías Zaldivia saltó a disputar un balón y, de inmediato, cayó al suelo. El argentino, al brincar e intentar sacarse a su rival, se “sacó” su hombro izquierdo y se fue a camarines para que el equipo médico intentara ponerlo en su lugar. El tema es que volvió, quería entrar y se dio cuenta que estaba en cancha ya Maximiliano Falcón, desatando su furia golpeando con rabia la banca de suplentes.

Una vez finalizado el compromiso, y ya más tranquilo, el defensor explicó qué le pasó a Todos Somos Técnicos, de TNT Sports. “Fue una luxación, se me salió, bajamos al vestuario a colocar el hombro y hubo una descoordinación o no sé qué pasó. Gustavo (Quinteros) pensó que no podía volver y cuando volví, entró el Pelu (Maximiliano Falcón). Me va a doler un poquito pero nada grave. Me había pasado lo mismo con Everton, pero esa vez fue complicado, no me lo pudieron colocar rápido. Ahora un poco de dolor”, manifestó.

Asimismo, relató que “en este tipo de partido no quiere salir nadie, por eso la calentura, pero después alentar a los compañeros para lograr el triunfo. Tuvimos un gran partido, nos faltó estar más finos, pero Católica no pudo pasar mitad de cancha por momentos. Enfrentar a un equipo así y ser superiores pro momentos como hoy, es buena señal. Somos candidatos y así lo tomamos”.

Matías Zaldivia sacó un gol de la UC de la línea en el primer tiempo, cuando probó Válber Huerta tras una mala salida de Brayan Cortés. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, Zaldivia apuntó que “ellos no nos lastimaron, tuvieron un centro clarito por ahí, nosotros también, pocas situaciones, fuimos un poco superiores, pero el empate es justo”.