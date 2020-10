Gustavo Quinteros tendrá refuerzos para Colo Colo luego de evaluar al plantel: “Si necesita jugadores, lo apoyaremos”

Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo, manifestó antes del receso que el plantel del Cacique era el que se conformó en enero y no habría cambios hasta diciembre. No obstante, mucha agua ha pasado bajo el puente y el Calamar no contaba con que los albos se enterrarían en el fondo de la tabla y mucho menos con que tendrían que relevar antes de lo presupuestado al interino Gualberto Jara, también confirmado hasta fines de 2020 entonces.

Así llegó Gustavo Quinteros con la difícil misión de darle una forma física y futbolística a un equipo que había perdido todo rumbo. Y si bien todavía no gana, de a poco el argentino va imprimiendo algo de su sello en Colo Colo.

Pero sabe que no es suficiente. Entrando, solicitó un reemplazo para el lesionado Matías Zaldivia y le trajeron al uruguayo Maximiliano Falcón. No obstante, todo apunta a que utilizará al menos dos de los tres cupos que tiene para traer refuerzos una vez terminada la primera rueda, sobre todo en ofensiva.

Consultado al respecto, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, dijo que están abiertos a hacer las incorporaciones que estime necesarias el DT. “Nosotros hemos tenido una conversación muy fluida con Gustavo (Quinteros). El sábado en la tarde tuvimos una reunión con todo el directorio y todo el cuerpo técnico. Estamos abiertos a escuchar al profesor si necesita refuerzos. Nos dijo que por la lesión de Matías (Zaldivia) necesitaba otro central, fuimos y trajimos un futbolista que le cuadraba. Si él considera que necesita otros refuerzos en otros puestos, vamos a estar abiertos a apoyarlo”, sentenció.





Eso sí, descartó que, por ahora, haya pedido algo. “Lo único que sé del lado del cuerpo técnico es que pidieron un central. Está viendo y analizando al equipo. Si considera que necesita reforzar alguna parte, vamos a estar dispuestos. Pero no hemos hablado ni de nombres ni de puestos”, dijo.

Finalmente, Mosa comentó que “las arcas no son muy buenas. No jugamos un partido de local de marzo de este año con público. El tema de borderó es muy importante. Pero hemos sorteado esta situación, la estamos sorteando. Creemos que estamos haciendo los ajustes necesarios para darle viabilidad a la institución. Tenemos una necesidad, pero la tenemos más o menos ordenada”.

Si bien aún falta la evaluación de Quinteros, lo más seguro es que solicite un volante ofensivo y, al menos, un delantero, más aún tras la baja de Marcos Bolados.