Los hinchas de Colo Colo se portaron mal en el partido ante River Plate y la Conmebol tomó nota, y decidió sancionar al Cacique, que deberá jugar sin público el partido clave ante Fortaleza por la Copa Libertadores.

Una multa económica y deportiva interpuso el ente sudamericano al cuadro chileno, justo cuando deberá buscar el ansiado cupo para los octavos de final del certamen internacional.

Alguien que sabe lo que es ganar la Libertadores es el delantero argentino Ricardo Dabrowski, monarca en 1991 con los albos, quien conversó con RedGol por el duro castigo contra el elenco al que también dirigió.

"Lamentablemente es algo, más en un partido internacional, que perjudica, porque el marco de público es importante, pese a ello el jugador tiene que estar al margen, pero como espectáculo se va a ver afectado, porque no es lo mismo jugar con público que sin público. Ojalá que Colo Colo esté clasificado antes de enfrentar ese partido", dijo el Polaco.

Luego, el ex 9 goleador hizo un análisis un poco más profundo y le pidió a los hinchas que se porten mejor y que les sirve de aprendizaje lo ocurrido.

"Colo Colo siempre en los torneos internacionales no solamente ha destacado por la cantidad de gente que lleva al estadio, sino también por el aliento que generan y por el ambiente. La gente es importante, porque el equipo necesita sentir el apoyo de su público, eso es fundamental, pero esto sirve de enseñanza y ojalá que no vuelva a suceder, por unos pocos no vamos a culpar a todo el mundo, hay que tomar las prevenciones del caso para que no vuelva a suceder, porque Colo Colo es perjudicado económica y deportivamente", remató.

Colo Colo vuelve a la cancha este jueves, cuando se mida ante River Plate en Buenos Aires por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.