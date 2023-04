Colo Colo logró sacar adelante un partido complicado ante Palestino en el Estadio Monumental y terminó ganando por 3-1 gracias a un doblete de Carlos “la Joya” Palacios y un tanto sobre la hora de Alexander Oroz.

Gustavo Quinteros se mostró tranquilo tras la victoria, afirmando a la señal de TNT Sports que “estoy contento porque ganamos tres puntos ante un muy bien rival. Nos presionó y ganó la mayoría de los duelos. Ofensivamente perdimos mucho hoy y si bien tuvimos oportunidades, ellos también nos llegaron e hicieron un gran partido”.

Sobre cómo se vio el equipo en el recinto de Pedrero, sobre todo luego de jugar por la Libertadores a mitad de semana, el santafesino sostuvo que “hoy se sintió físicamente el jugar cada tres días, donde no tuvimos la intensidad de siempre”

“Nosotros analizamos medicamente para ver si la recuperación es ideal o no. Ahí decidimos si juega o no algún jugador, como Bolados que comenzó en la banca. Los cuidamos porque pueden romperse. Afortunadamente ganamos a pesar de no jugar del todo bien”, agregó.

Para finalizar, el DT de Colo Colo tuvo buenas palabras para Carlos Palacios, afirmando que “tiene gol y cada vez que tiene más minutos agarra más confianza. Puede mejorar más en todo sentido con los partidos, al igual que en lo físico. Eso lleva un tiempo para llegar a las mediciones ideales”.

Con esta victoria el Cacique llegó a 18 puntos y se mantuvo en el sexto lugar en la tabla, quedándose a cuatro unidades del puntero Huachipato. El próximo partido de los albos por el torneo será de visita este viernes 28 de abril a partir de las 18:00 horas ante Unión La Calera.