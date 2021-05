Pato Yáñez critica a Leonardo Gil por los airados reclamos: “No tienen razón los jugadores y menos los de Colo Colo”

El partido entre Colo Colo y Palestino terminó con polémica, ya que Leonardo Gil no se aguantó la frustración por caer en el estadio Monumental y disparó sin filtro en contra del árbitro Fernando Véjar, quien no sancionó un penal que pudo cambiar el resultado del encuentro.

En ese contexto, Patricio Yáñez se refirió a la situación en Deportes en Agricultura, pero enfatizó que los airados reclamos de los jugadores no se justifican, a pesar de concordar que el juez Véjar se equivocó al no sancionar el penal en contra de Gabriel Costa.

“No, para nada, en absoluto. Tienen cara para decir lo que dicen cuando el jugador es el que complica habitualmente el arbitraje, estoy hablando al interior de la cancha, ni hablar lo que hemos comentado lo que ocurre en las bancas de suplentes: llega a ser enfermante, enfermante todo lo que están cuestionando permanentemente (…) no dejan tranquilo a nadie”, partió mencionando.

En la misma línea, complementó que “el árbitro Véjar no lo vio, se equivocó rotundamente y creo que le caerá la teja, pero no tienen razón los jugadores en general y menos los de Colo Colo”.

Se sumó a estos dichos Cristian Caamaño, quien mencionó que “no voy ir atrás en la historia para decir cómo los arbitrajes han favorecido a todos los equipos grandes, en todas partes del mundo, pero hablar de una conspiración, de que los están perjudicando… me gustaría saber ¿en qué momento Gil se ha sentido perjudicado en Chile? Porque cuando dice ‘siempre’ ¿qué es siempre? Por ejemplo, si en el partido ante la U el juez hubiese expulsado a (Daniel) Gutiérrez por esa infracción a (Pablo) Aránguiz, que era segunda amarilla, nadie habría dicho nada, nadie hizo un escándalo y Colo Colo entrecomillas se vio beneficiado”.

“Cuando hay una campaña, menos con el VAR donde se puede sostener si hay o no cobros sucesivos, hubo equipos que sí vivieron situación extrañas como Unión Española el año pasado, por el tema de las elecciones por no votar en favor de (Sebastián) Moreno (…) hablar de este error, que es un error de Véjar impresentable y que pudo remediar al ver la repetición de la jugada, se mantuvo en su decisión, pero decir que hay una campaña, que ’son una vergüenza’, que ‘siempre nos perjudican’ me parece mucho”, sentenció.

Cabe recordar que con esta derrota Colo Colo quedó en el noveno lugar con 10 puntos, desaprovechó la oportunidad de alcanzar el liderato y sumó su segunda derrota consecutiva, tercera en lo que va del Campeonato Nacional.