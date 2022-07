Colo Colo venció a Huachipato por la cuenta mínima en la fecha 19 del Campeonato Nacional y ya mira hacia su próximo desafío. El próximo fin de semana, los albos visitarán a Universidad de Chile (en un estadio aún no confirmado a la espera de lo que digan en Talca) en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

Y a falta de ocho días, Maximiliano Falcón ya calienta motores para el encuentro. Si bien sufrió un golpe en el encuentro a los acereros, el Peluca confía en llegar al partido contra los azules. Y para Falcón, los clásicos se deben ganar sí o sí.

"Los clásicos son fuera de lo normal. Se juega mucho prestigio, son partidos que, para mí, se ganan, da lo mismo la manera. Se definen por detalles. Creo que será así. Vamos a ir a demostrar nuestro juego, como siempre, y esperamos que se haga un buen partido", adelantó.

Si bien aún no se define completamente la sede del próximo Superclásico, Falcón no se hace problema. El zaguero uruguayo manifestó que es bueno que la gente de regiones pueda ver a su equipo, no importa si es Colo Colo o la U.

"La cancha todavía no se sabe y es una lástima. Estaría bueno haberlo jugado en Santiago. Pero afuera también es bueno para la gente que no puede viajar a ver a su equipo, no sólo Colo Colo, también la U de Chile. Vamos a estar donde sea. En Talca tuvimos un par de alegrías, fue la Promoción y la Copa Chile, nos ha ido bien. Pero no importa tanto la cancha, sino lo que vayamos a proponer", añadió.

Por último, lamentó la baja de Gabriel Costa, quien no estará ante los azules por acumulación de tarjetas amarillas, aunque confía en las variantes albas. "Gabi ha levantado mucho su nivel, Gustavo ha confiado mucho en él. Será una baja sensible, pero hay jugadores como Leo (Gil), vamos a ver cómo formamos. Estamos tranquilos porque los que han entrado lo han hecho muy bien", cerró.