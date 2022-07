El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, fijado para el domingo 31 de julio en el estadio Fiscal de Talca, por la fecha 20 del Campeonato Nacional, vuelve a hacer temblar a los azules. El respiraba tranquilo para ejercer su localía en el recinto de la Séptima Región, pero nuevamente se encienden las alarmas en el CDA.

Durante esta tarde se reunieron el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, el delegado presidencial de la Región del Maule, Humberto Aqueveque, la jefa nacional de Estadio Seguro, Pamela Venegas, y el coronel Óscar Muñoz, jefe de la VII Zona de Carabineros del Maule.

No es un secreto que el alcalde de Talca no quiere el duelo entre la U y Colo Colo en el Fiscal, sin embargo la misma autoridad reconoció que no tiene la facultad para vetar el partido.

“El delegado me dijo que la decisión no está tomada. Esperemos que no se juegue. No tengo nada en contra de los clubes, pero está en riesgo el orden público de la ciudad. Nos falta contingente policial en el día a día”, sostuvo este jueves Juan Carlos Díaz.

Por su parte, el delegado presidencial manifestó que “la decisión se tomará el lunes, cuando se reciba el informe de factibilidad de Carabineros. El estadio cumple con los requisitos para albergar el Superclásico, pero depende también del informe que vuelva a hacer llegar Azul Azul y la ANFP con los requerimientos".

"Si la respuesta es positiva vamos a pedir contingente desde otras regiones, así como de Santiago, si es necesario. Tenemos que evitar la alteración del orden público, no solo en la seguridad, sino que también en el aspecto vial", complementó Aqueveque.

Por su parte, Pamela Venegas sentencia que "agradezco la disposición de las autoridades locales de tener esta reunión para la propuesta de Universidad de Chile, para jugar el Superclásico en Talca. La ciudad tiene un estadio espectacular y una comunidad muy futbolera".

Cabe recordar que Universidad de Chile venía jugando como local en Santa Laura en medio de los trabajos de remodelación en el Estadio Nacional. En Rancagua ya no quieren ver a los hinchas azules, Concepción cerró la puerta y el recinto de Unión Española está inutilizable por el estado del terreno de juego, entre otros antecedentes.