Colo Colo empezó con el pie derecho el Campeonato Nacional y goleó por 5 a 2 a Copiapó. A pesar del buen debut del Cacique, el DT Gustavo Quinteros sigue pidiendo incorporaciones para enfrentar el torneo y necesita reforzar la defensa.

Tras la salida de Óscar Opazo, los encargados de suplir su ausencia han sido los juveniles Bruno Gutiérrez y Jeyson Rojas. Frente a esto, un histórico del Albo, fue crítico al respecto.

"Bruno Gutiérrez y Jeyson Rojas se farrearon la opción de ser titulares en la banda derecha. Tenían la opción de agarrar el puesto y no soltarlo más, pero el primero no anduvo ante Magallanes y al segundo no lo vi bien ante Copiapó. Y se nota que falta alguien. Por el otro lado, solo está Erick Wiemberg, que ha sido el mejor de los refuerzos. Ha mostrado algo, poco, pero efectivo”, lanzó Gabriel Coca Mendoza en conversación con El Mercurio.

Además, el Coca abordó la posible sustitución de Emiliano Amor, ya que el defensa central tendrá que someterse a una operación que lo podría tener hasta cinco meses fuera de las canchas. Por esa razón, en Macul buscan su reemplazo y el Coca apostó por otro juvenil.

"Sin Emiliano Amor se pierde bastante; pero en vez de traer a alguien apostaría por los jóvenes, con Daniel Gutiérrez. Ramiro González no mostró la seguridad de un central, pues en el segundo gol que hace Copiapó en vez de despejar, falla. Había muchas expectativas con él desde el año pasado", apuntó el ex defensor del Popular.

Por ahora, la dirigencia de Blanco y Negro trabaja para complacer al entrenador argentino antes de que se cierre el mercado de pases. En tanto, Colo Colo se prepara para la segunda fecha, en donde enfrentarán a O'higgins este domingo 29 de enero a las 18:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua.