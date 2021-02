Claudio Borghi y la salida de Esteban Paredes de Colo Colo: "Le pasaron una cuenta"

Esteban Paredes salió de Colo Colo por decisión del club albo y pese a la molestia de los hinchas el jugador ya tomó su camino y firmó en Coquimbo Unido para jugar en la Primera B este 2021.

Claudio Borghi en Todos Somos Técnicos de TNT se refirió a la partida del goleador albo asegurando que la verdadera causa de su partida, no fue su rendimiento, fue por una situación específica.

"Yo no sé si está bien o mal despedirlo por teléfono, pero si el técnico o los dirigentes sabían que no iba a seguir, yo después del partido en Talca digo, hablemos ahora, no vas a seguir. A Esteban Paredes le pasaron una cuenta en Colo Colo", afirmó el Bichi.

Agregando que "en algún momento hay que decirlo. Esto es como las relaciones de pareja, que nunca se dicen que ya no se quieren. Si hay un problema hay que hablarlo. Paredes dio a entender que no era desde el último partido que no querían que siguiera. Si el jugador lo percibe es porque hay muchos indicativos".

Borghi fue enfático y aseguró que lo ocurrido con Esteban Paredes es un indicativo negativo para el Cacique.

"El club le da un mal mensaje a los futuros ídolos del club, ya que le dice indirectamente 'no te la juegues por el equipo, porque tarde o temprano te va a dar una patada en la ra...'", cerró.