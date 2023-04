Agustín Bouzat está dsifrutando al máximo las últimas semanas en Colo Colo. El Chiqui no tuvo un buen arranque desde su arribo al Cacique, pero luego del cambio de esquema al 3-5-2 se terminó transformando en una de las figuras dentro de la cancha.

Respondiendo al trabajo táctico que siempre destacó Gustavo Quinteros, el argentino se ganó un lugar en el esquema para no soltarlo más. Esto ha hecho que los hinchas pasen de las críticas a los elogios, algo que lo tiene feliz.

Este viernes en conferencia de prensa previo al duelo con Palestino, Agustín Bouzat dio las claves de su alza en Colo Colo. "Estoy cómodo, con confianza y eso es gracias al equipo y los compañeros, que hacen que uno pueda explayar su juego. Es un puesto que conocía, no con tanta regularidad pero sí lo había usado en Argentina por momentos".

"Es una posición que uno puede ir variando alturas en el campo, más retrasado o alto, más profundo o al pie y, en esa posibilidad, uno va encontrando situaciones que vienen dando réditos. Ojalá seguir de esta manera", destacó.

Pero eso no fue todo, ya que Agustín Bouzat reconoció estar gozando de su presente. "He disfrutado cada momento en este club, pero cuando a uno las cosas le salen de mejor manera y el equipo está en mejor posición se disfruta más. Disfruto de cada entrenamiento y partido, no pienso mucho en lo que vine porque me desenfoca del presente".

En esa misma línea, dijo no estar pensando en lo que será la negociación para renovar su estadía en el Monumental. "Lo más importante es defender eso, estar presente en el momento, disfrutar cada minuto y después, claro, a uno le gustaría seguir en este club porque es un grande en Sudamérica, siempre es prestigioso defender estos colores".

El agradecimiento de Agustín Bouzat a Gustavo Quinteros

Uno de los hombres que más golpes recibió por mantener a Agustín Bouzat en su peor momento fue Gustavo Quinteros. El técnico respaldó siempre al Chiqui y el tiempo le terminó dando la razón, algo que el jugador no olvida.

"Es muy importante, como todo el cuerpo técnico, los compañeros y el staff. La confianza de ellos siempre es importante para cualquier jugador, para tener esa confianza y determinación de afrontar partidos de la mejor manera", señaló.

Para cerrar, Agustín Bouzat recalcó que el respaldo de Gustavo Quinteros lo motivó a levantarse de las críticas. "En esos momentos donde uno no conseguía su mejor momento estaban para sostenernos. Ese voto de confianza uno trata de devolverlo en la cancha".