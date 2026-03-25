Unión La Calera fue una visita desagradable para Universidad de Chile en el debut de Fernando Gago como DT azul. Los cementeros dieron el zarpazo en el Estadio Nacional al ganar por 1-0 en su segundo partido en esta Copa de la Liga 2026.

Lo más notable de la victoria del cuadro de la quinta región fue la presencia entre los titulares de Sebastián Sáez, quien con sus avanzados 41 años incluso superaba los 39 de edad del nuevo entrenador de la U.

Pese a ese eso, el atacante dio una nueva muestra de su vigencia. Jugó los 90 minutos y en todo momento fue un elemento de cuidado para la defensa de la U. Por lo mismo, el Sacha dio la clave seguir rindiendo a esta edad, aunque claro, avisando que su retiro podría estar cerca.

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Sebastián Sáez avisa que a fin de año evaluará su retiro

En charla con ADN Radio el atacante nacido en Santiago del Estero afirmó que “trabajo todos los días para tratar de seguir sosteniendo el nivel y el ritmo, que hoy con jugadores que son muy jóvenes y muy dinámicos hay que estar muy bien físicamente para poder estar a la altura. Me pone contento porque trabajo día a día para eso”.

“Hay que cuidarse, entrenar, descansar mucho y tener mucha pasión por este juego, que es lo más lindo que hay”, agregó Sáez.

Sebastián Sáez sigue siendo un jugador importante en la delantera cementera. | Foto: Unión La Calera.

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En ese sentido, el delantero aseguró en el último tiempo ha evaluado año tras año la opción del retiro, algo que se repetirá al término de este 2026: “Mientras me sienta bien, voy año a año. Este año me estoy sintiendo bien, estoy pudiendo competir, así que terminando el año veremos cómo estoy y si estoy para seguir un año más”.

Para cerrar y analizando la victoria sobre la U, el Sacha aseguró que “es un triunfo muy importante para nosotros por cómo veníamos en los últimos tres partidos, contra La Serena, O’Higgins y Audax, de haber perdido injustamente. Necesitábamos un triunfo para cambiar esa tónica que veníamos teniendo y creo que hoy se hizo de muy buena manera”.

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En síntesis

Unión La Calera venció 1-0 a Universidad de Chile en la Copa de la Liga 2026.

Sebastián Sáez, con 41 años, superó en edad al técnico rival Fernando Gago de 39.

El delantero argentino evaluará su retiro profesional al finalizar la temporada 2026.

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