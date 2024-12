La temporada 2024 del fútbol chileno bajó su telón hace varias semanas pese a que en todos los países sudamericanos se seguía jugando. Ahora, el consejo de presidentes de la ANFP sesionará este miércoles para comenzar a definir las bases de lo que será el Campeonato Nacional 2025.

Y hay dos puntos a definir que adelantan una discusión acalorada en la sede de la ANFP: el consejo de presidentes debe establecer, modificar o confirmar el aumento en el número de jugadores habilitados para integrar la banca y la cuestionada regla del futbolista sub 21.

En conversación con LUN, el ex jugador y gerente de Radio La Clave, Rodrigo Gómez, manifestó que “cuando hacemos el análisis de las ligas en Sudamérica, la de Chile es penúltima. No es la peor, pero sí la penúltima. Una de las razones es que no se cumplen los estándares de otras competencias, como no tener nueve reservas”.

Agrega que el consejo de presidentes no tiene intenciones de aumentar los hombres en el banco “por ahorrarse dos o tres piezas de hotel, pagar tres viajes menos en avión y la comida. Es nivelar para abajo”.

Exigencia de juveniles, pero poco espacio por ahorro

Incluso hace algún tiempo, el entrenador de la UC, Tiago Nunes, manifestó que “lo ideal sería convocar más jugadores en un partido, como en Copa Libertadores. Quizás los jugadores más jóvenes ya estarían ganando experiencia dentro del camarín”.

¿Los entrenadores tendrán más gente en la banca para el 2025?

Por su parte, el DT de Colo Colo, Jorge Almirón, manifestó que “perjudica tener siete jugadores en la banca. Le da pocas posibilidades a los jóvenes, mientras por otro lado está la obligación que sumen minutos”. Y esto considerando que desde la pandemia, son cinco y no tres los cambios permitidos.

Respecto a la regla del sub 21, LUN sostiene que “es otro tema que tendrá de las mechas a los directivos. La norma actual exige al menos un jugador joven en la planilla en cada partido, y que los menores de 21 años en conjunto disputen al menos el 70% de la competencia. Es decir, 1.890 minutos. La novedad es que ahora será sub 20 y que, en principio en Primera B, sólo aportarán al registro los futbolistas que lleven dos años en el plantel”.

Cabe recordar que las críticas a la regla han sido variadas: por un lado, algunos sostienen que un sub 21 ya no es juvenil. Otros consideran que finalmente los equipos deben sumar un jugador por obligación y no por nivel, mientras otros equipos terminan fichando jugadores juveniles para cumplir, terminando sus canteranos de igual forma sin oportunidades, entre otras cosas.

Además, en los próximos meses Chile organizará el Mundial sub 20 y el medio espera que, ojalá, la mayoría de los jugadores que integren La Roja tengan el mayor roce en el profesionalismo.