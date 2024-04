La polémica arbitral entre Cindy Nahuelcoy, Leslie Vásquez y Julio Bascuñán vivió un nuevo episodio, debido a que la ex jueza de línea habló de su retiro del referato en el reality Ganar o servir.

Nahuelcoy fue consultada en el programa televisivo sobre su salida del fútbol y explicó que “fui a hablar con mi jefe (Bascuñán), le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. Él dijo que era verdad y me dijo que hiciéramos una denuncia por escrito. Lo hicimos y quedó la cagá”.

“Me decía que si yo hablaba iba a cagar mi carrera. Un día no pude más, me decidí a hablar, di una entrevista a la prensa, dije la verdad y el huevón me cagó la carrera, porque me quitó el Parche FIFA. Yo con ese parche viajaba por todo el mundo”, dijo con dureza Nahuelcoy en Canal 13.

Respuesta de Roberto Tobar

Los dichos de Cindy Nahuelcoy tuvieron respuesta, porque tomó la palabra el presidente del Comité de Árbitros, Roberto Tobar, quien con un dejo de prepotencia comentó las palabras de la otrora jueza de línea.

“No tengo tiempo de ver farándula, estoy muy conectado con lo que es el fútbol, el arbitraje, estoy ahora impartiendo un seminario a los árbitros, asesores y dirigentes del fútbol boliviano. Toda mi concentración está en este proyecto y también no dejando de lado a los árbitros en Chile”, señaló Tobar.

De esta manera se empieza a cerrar el capítulo de Cindy Nahuelcoy en el fútbol chileno, debido a que ahora está dedicada a otro rubro, siendo una figura televisiva.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.