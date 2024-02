La violencia que se vivió en la Supercopa disputada entre Colo Colo y Huachipato fue motivo de largo debate en los paneles deportivos. Y Diego Rivarola propuso que haya un castigo ejemplificador para los clubes: resta de puntos cuando su barra haga algún desmán.

En ESPN el ex delantero de la U indicó que “a la mayoría no nos gusta esta situación, pero hay que castigar desde lo deportivo. No queda otra. al menos intentarlo, verlo, es una de las medidas que hay que tomar”.

Luego explicó que “hay que hacer castigos deportivos. No puedes darle un partido ganado cuando tu gente actúa de esta forma. Cuando pierdas un campeonato y veas que te faltaron seis puntos, que no los perdiste en la cancha si no por culpa de la gente, vas a ver cómo va a empezar a cambiar”.

Colo Colo y la U pudieron descender con esta medida

Una medida drástica que, si se hubiese aplicado hace algunos años, pudo costarle la permanencia en Primera División a Colo Colo y Universidad de Chile.

Los albos, en la temporada 2020, se salvaron del descenso jugando la Promoción. Sin embargo se les pudo descontar puntos por el mal comportamiento de su barra que en la fecha 4 detuvieron el clásico ante Universidad Católica.

Esa vez lanzaron pirotecnia al campo de juego aturdiendo a Nicolás Blandi. Incluso un teléfono celular fue recogido por Matías Dituro, en una escena muy recordada en el mundo del fútbol.

La U también pudo sufrir el 2021 el descenso a Primera B con la idea de Rivarola, campeonato en que zafó en la última fecha. Esto debido a la invasión de su público en Rancagua, tras perder 2-1 contra Curicó, cuando se produjo una invasión al terreno.

Pablo Aránguiz y Thomas Rodríguez fueron intimidados por la parcialidad, que en el primer tiempo ya había visto entrar a un solitario hincha para insultar a los jugadores.