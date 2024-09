El presidente de San Antonio Unido, reveló el insólito comportamiento que tuvieron unos representantes al conocerse el lamentable accidente del arquero Cristóbal Campos, quien sufrió la amputación de una parte de su pie.

Según denunció Guillermo Lee, y sin dar nombres, casi al mismo momento de conocerse el grave accidente, un grupo de representantes se lanzó a ofrecerle arquero para el SAU, tal como las ratas se lanzan a la bodega de alimentos de un barco. O los buitres que sobrevuelan buscando una cobarde oportunidad.

“Desafortunadamente el día del accidente de Cristóbal… ¡no me van a creer! Me llamaron un par de representantes para ofrecerme arquero. Yo no lo podía creer, que esta gente me llamara”, dijo Lee a Radio La Metro FM.

El timonel del club agregó que “yo los mandé donde ni te lo puedes imaginar dónde. Me decían: ustedes están peleando el campeonato y van a necesitar un arquero. Les dije: yo prefiero bajar a cuarta división, prefiero ser desafiliado, pero jamás reemplazaría a mi arquero en esas circunstancias “.

¡Desadaptados!

Continuando el relato de la descarada, indecente, obscena, inmoral y oportunista actitud de estos representantes, el dirigente sostuvo que “lamentablemente siempre hay un porcentaje de desadaptados en nuestra sociedad, como los casos de violencia en los estadios, y como el caso de estos representantes que me llaman ofreciendo arquero el día del accidente”.

Guillermo Lee sentenció que “hay de todo en la Viña del Señor. Nosotros tratamos de fomentar lo bueno y rodearnos de gente buena. Y a los malos, bloquearles el teléfono y cerrarles las puertas del fútbol. Es misión de todos los que estamos en esto, incluso de la prensa, porque al final situaciones como esas no ayudan en nada”.

Cabe recordar que San Antonio ya anunció que, pase lo que pase, no abandonará a Campitos y buscará tenerle siempre un trabajo, cumpliendo con las primeras palabras de apoyo de Lee y el SAU recién ocurrido el accidente.