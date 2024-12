La Segunda División Profesional está cerca de vivir un profundo cambio de cara a la temporada 2025. Por medio de una iniciativa de siete clubes, la tercera categoría del fútbol chileno está a detalles de volver a tener un límite de edad y jugarse con solo futbolistas Sub 23, tal como en sus años de origen.

Esta medida está siendo apoyada por Provincial Osorno, Provincial Ovalle, Transandino, Real San Joaquín, Deportes Rengo, General Velázquez y Concón National. Este último equipo, de la mano de su presidente, Fernando López, es el principal impulsor de este importante cambio.

En conversación con La Tercera, el timonel de Concón National aseguró que “la categoría tiene que ser una vitrina para jugadores jóvenes, para que mañana lleguen a Primera División y por qué no a la Selección. Jóvenes que, a lo mejor, hoy están tapados en sus clubes y no tienen espacio”.

“Un ejemplo: nosotros recibimos chicos de Everton, Santiago Wanderers y San Luis que no están teniendo oportunidades. Tengo el caso de Camilo Astroza, Sub 21, que metió nueve goles y que ahora va a ser una alternativa para Wanderers y que, probablemente, no hubiese vuelto y se habría perdido de no haber tenido espacio acá para jugar”, añadió.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que “queremos ayudar a potenciar el fútbol chileno. Además, también es un tema de reducción de costos. Nosotros preferimos gastar la plata, más que en planteles con jugadores estelares que ya están haciendo sus últimos años, en potenciar nuestros proyectos deportivos, porque tenemos que ser un aporte. Tenemos que tener un rol y hacernos cargo. Nosotros no queremos hacer planteles millonarios, y que al final termine habiendo pagos en negro como suele ocurrir”.

¿Más cesantes en la Segunda División Profesional?

Sobre la cesantía que podría generar esta medida, al dejar sin opción de jugar a muchos jugadores que superan el límite de edad, López afirmó que “el Sifup ha comentado informalmente que esto va a producir mayor cesantía, sueldos precarios y pagos de dinero informales, pero eso es falso”.

Concón National es el principal impulsor de la regla Sub23 en la Segunda División Profesional. | Foto: ANFP.

“En relación a la cesantía le vamos a dar trabajo a la misma cantidad de futbolistas profesionales que sin la limitación de edad. Se van a contratar a los mismos jugadores”, añadió.

Para cerrar, el presidente de Concón National afirmó que “en este formato de campeonato, con límite de edad Sub 23, se permite competir no con la cantidad de plata que gastas, sino con la gestión deportiva, con hacer las cosas bien”.

Ahora resta esperar si esta medida queda implementada en las bases oficiales del torneo 2025 de la Segunda División Profesional. Estas, serán ratificadas en el Consejo de Presidentes de la ANFP, que sesionará en los próximos días.