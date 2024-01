Jaime Valdés vuelve al fútbol y este sábado 6 de enero jugará un par de partidos con la camiseta de Colo Colo. Pero no será directamente por el club, sino por la exótica Chilean TikTok League, que celebrará el Triangular de Campeones. Pajarito defenderá los colores de Albos FC.

Este martes, el otrora jugador de Deportes La Serena fue presentado por su nuevo equipo. “¡ALERTA DE FICHAJAZO! La Chilean TikTok League se complace en anunciar al ex Colo-Colo, Sporting de Lisboa, Parma, Fiorentina, entre otros, el gran Jaime Pajarito Valdés como el nuevo y flamante fichaje del vigente campeón, Albos FC”, publicaron en redes.

Pero no es la única figura proveniente del fútbol que estará en el torneo. Hace algunas semanas, la exótica liga de tiktokers confirmó que Marcelo Díaz también dirá presente en el Triangular de Campeones. No obstante, no se conoce su rol ni si será parte de Azules FC, el equipo que representa a Universidad de Chile.

Marcos González es uno de los comentaristas de la Chilean Tiktok League, que nació a principios del 2023 con un amistoso entre Azules FC y Albos FC. Este martes, el Lobo del Aire estuvo en el programa Pulso de TNT Sports y allí habló de este mini torneo que celebrarán esta semana.

“Decidimos hacer lo mismo pero sumando a La Franja, así que vamos a tener un triangular y la idea es que puedan jugar. El Superclásico lo ganó Colo Colo anteriormente, entonces ahora la idea es jugar. Solo juegan tiktokers, pero tenemos un par de jugadores sorpresa que no los podemos nombrar pero en el Instagram de la Chilean Tiktok League van a poder encontrarlos”, señaló.

En Albos FC ya fueron oficializados, además de Pajarito Valdés, el tiktoker José Ignacio y el streamer The Master Ja. También Diego Fuenzalida, Fat Keeper, BVR Benja, M11rco Parra, Eleric, entre otros.

Asimismo, en Azules FC estarán Rodi Garrido, Ariel Osses (Elfi), Fut Valdés, Jose Marcos, Benja Arismendi, Nachogol, Leo Rodríguez e Hincha Pelota. Finalmente, La Franja FC contará con Correa, Joaquín Duque, Cristián Donoso, Pablo Sepúlveda, Allan Sharp y Rodrigo Gallina, entre otros.

