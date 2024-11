Campaña para el olvido la de Cobreloa en el Campeonato Nacional 2024. Pese a que muchas esperanzas estaban puestas en el retorno de los loínos a la Primera División, pronto se esfumaron.

La campaña liderada, primero, por Emiliano Astorga y, luego, por Dalcio Giovagnoli, no consiguió darle al cuadro de Calama el empuje necesario para mantener el equipo en la máxima categoría del fútbol nacional.

Así, los loínos terminaron descendiendo tan rápido como ascendieron y tendrán que, nuevamente, jugar en la Primera B. Y eso que la última vez tuvieron que pasar nueve años para volver a verlos en la pelea grande.

Habla José Luis Díaz, ídolo de Cobreloa

Pepe Díaz tuvo dos fructíferos pasos por Cobreloa. El volante oriundo de Buenos Aires, Argentina, militó en los Zorros del Desierto fue campeón tres veces, entre 2003 y 2004 y en 2012 volvió al club de Calama, aunque sin los éxitos de antaño.

Pese a la lejanía de aquellos gloriosos momentos, en Cobreloa lo recuerdan con cariño. Es por eso que Redgol se comunicó con José Luis Díaz para saber su parecer sobre el actual momento del club.

José Luis Díaz: “Somos un equipo grande, esto no puede volver a suceder”

El ex mediocampista de Cobreloa fue enfático al valorar lo hecho sobre el final del Campeonato Nacional 2024 por César Bravo, aunque lamenta que no haya alcanzado.

“Demostró algo al final de Campeonato, cuando los jugadores pusieron lo que había que hacer para salvarse. Con Emiliano y con Dalcio no se pudo hacer. Sé que es un hombre de la casa que puede conformar un equipo que ascienda y poder quedarnos”, señaló al referirse a César Bravo, repasando, de pasadita a Emiliano Astorga.

Cobreloa descendió con una goleada a O’Higgins | Photosport

“Cuando se elige un técnico para que lleve las riendas de un barco hay que dejarlo trabajar. En este caso, de parte de Emiliano se notaba que no había conformado un plantel como para mantenerse en Primera y que había dejado escapar a jugadores importantes. En vez de potenciar el equipo, lo despotenció. Eso provocó el descenso de Cobreloa”, dijo enfático, señalando culpables.

Buscando culpables: “Fue un tema dirigencial”

“Somos un equipo grande y esto no puede volver a suceder. He visto situaciones que me han dado vergüenza ajena, que no se han manejado de la mejor manera desde el plano dirigencial”, afirmó José Luis Díaz al rederirse al descenso y puso el acento en los timoneles del club.

Para mí, y siendo muy directo, no se han hecho buenas declaraciones cuando se ha preguntado en base a cosas deportivas. Marcelo Pérez no sabía contestarlas”, puntualizó.

“¡Qué podemos esperar de esa persona que es la que maneja el club y decide quien viene! Desde ahí, pienso, que la situación es mala y nos llevó donde estamos. La culpa fue más dirigencial que otra cosa”, cerró.