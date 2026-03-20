Ya es oficial: Santiago irá con todo en la carrera por convertirse en sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, el evento que reúne a deportistas de entre 15 y 18 años a nivel mundial.

El anuncio se realizó en el Palacio de La Moneda, donde el presidente José Antonio Kast, junto a la ministra del Deporte, Natalia Duco, confirmaron la intención del país de postular a la capital como anfitriona de esta cita deportiva, que se disputará en cuatro años más.

Santiago bu los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

Esta candidatura busca darle continuidad al impulso que ha tenido el deporte en Chile en los últimos años, especialmente tras la fuerte inversión realizada para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

Desde el Gobierno destacan que esa experiencia dejó al país bien posicionado como un organizador confiable de eventos de gran escala, “No saben el orgullo que siento de que ustedes estén a cargo de esta tremenda iniciativa. De que sean ustedes los que puedan decir que generaron las condiciones para Chile pueda seguir postulando para estos Juegos (…) Espero que en las distintas plazas, canchas, gimnasios y lugares, los jóvenes digan: ‘vale la pena, nunca es tarde para descubrir una vocación“, señaló el mandatario en el punto de prensa.

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Además agregó: “Estamos pidiendo que todos nos comencemos a mover. Que ocupemos nuestra mente y cuerpo en cosas sanas que nos permitan superar esos rencores, esos prejuicios que muchas veces podemos tener. Quiero reflejar mi orgullo y alegría en lo que ha hecho la ministra Duco. Gracias por ese empuje y esa fuerza. Cuando hay puros problemas, ella ve posibilidades. Junto con tu equipo han hecho cosas increíbles en estos siete días”.

En cuanto al historial, el Team Chile ha dicho presente en las tres ediciones anteriores de estos juegos: Singapur 2010, Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018.

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Eso sí, la capital no la tendrá fácil: competirá directamente con Asunción (Paraguay) y Bangkok (Tailandia). La decisión final se tomará en junio de este año en Suiza.