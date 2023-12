Luego de la final de la Copa Chile entre Colo Colo y Magallanes, terminará oficialmente la temporada 2023, que además vio a Huachipato proclamarse monarca del Campeonato Nacional. Ahora, los hinchas se preguntan cuándo regresará el fútbol chileno y Pablo Milad entregó la respuesta.

El presidente de la ANFP asistió a los premios de TNT Sports y, en diálogo con los medios, le puso fecha de inicio a la temporada 2024. Empezará oficialmente el 15 de febrero, cuando Huachipato, dueño del Campeonato Nacional 2023, se enfrente al ganador de la Copa Chile 2023 en la Supercopa.

La Supercopa de Chile del próximo año se jugará un mes después que su edición anterior. En 2023, el duelo que enfrentó a Colo Colo (campeón nacional) y Magallanes (campeón de la Copa Chile 2022) se jugó el 15 de enero en el Sausalito y tuvo como inédito monarca a la Academia.

Por otro lado, aún no hay fecha confirmada para el inicio del Campeonato Nacional 2024. Este año, el torneo comenzó el 20 de enero y se extendió hasta el 9 de diciembre, donde Huachipato salió campeón en la última fecha. Tampoco hay confirmación sobre el tercer torneo que propone la ANFP.

¿Se jugará un tercer torneo en 2024?

En estos últimos meses se dio a conocer que la ANFP busca crear un tercer torneo en 2024 para aumentar los partidos que juegan los clubes chilenos en el año. Pablo Milad, presidente del fútbol nacional, aseguró que la nueva competencia busca replicar el formato de la Copa de la Liga, con los 16 clubes de Primera División.

La idea es tener cuatro grupos de cuatro equipos, donde se enfrenten todos contra todos en duelos de ida y vuelta. Los dos mejores de cada grupo se clasifican a los cuartos de final, donde empezarían los partidos únicos. El nuevo torneo aseguraría mínimo seis partidos para cada club. Además, el Chile 3 y un bono de 50 millones de pesos para el ganador.

Sin embargo, la creación del tercer torneo está en veremos. Aún no se confirma su realización, principalmente por no tener lo recursos suficientes y no contar con un sponsor, según reveló El Mercurio el mes pasado. Además, depende de los votos del Consejo de Presidentes de la ANFP.

¿Cuándo se sabrá, realmente, si la Copa de la Liga chilena se realizará? Pablo Milad lo reveló, también durante la gala de TNT Sports. El mandamás del fútbol chileno aseguró que la propuesta será votada este viernes 15 de diciembre por el Consejo de Presidentes.

¿Qué clubes estarán en Primera División en 2024?

Cobreloa e Iquique ascendieron a la Primera División, mientras que Curicó Unido y Magallanes descendieron. Con esto, los 16 clubes de la máxima categoría serán: Audax Italiano, Cobreloa, Cobresal, Colo Colo, Coquimbo Unido, Deportes Copiapó, Deportes Iquique, Everton, Huachipato, Ñublense, O’Higgins, Palestino, Unión La Calera, Unión Española, Universidad Católica y Universidad de Chile.

