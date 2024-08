El Gimnasio Cepaso 4 de La Reina cambió de giro para convertirse en una pista de baile y en un set de televisión con recuerdos de un programa histórico, en lo que fue la primera versión de la Gran Bailetón reinina, que tras 18 años reunió a la coreógrafa Claudia Miranda con el pupilo al que hizo ganar un histórico programas de famosos bailando: el ex futbolista Juvenal Olmos.

El actual comentarista deportivo y ex DT de la selección chilena fue el animador de la velada organizada por la Corporación de Deportes y Recreación de La Reina, pues es el Director de dicha instancia y, en esa condición convocó a Claudia Miranda, la mentora de su máximo logro en el mundo de la danza: ser el ganador del programa El Baile de TVN en 2006.

Junto con la coreógrafa, al jurado también se sumó el comediante Claudio Moreno, quienes tuvieron la dura misión de evaluar a las más de 50 parejas participantes entre vecinos de La Reina de distintas edades, quienes debieron bailar variedad de ritmos para elegir a las parejas ganadoras en categorías como Ritmos de Oro, Ritmos Latinos, Estilo Libre y Votación Popular.

Una jornada consagrada al baile a nivel familiar en todas las edades y abierta para toda la comunidad de La Reina y fanáticos que fueron a apoyar a sus familiares y cercanos. Un encuentro en que destacó la alegría del anfitrión de la velada, el Alcalde de La Reina, José Manuel Palacios.

“Me encanta ver el entusiasmo y de poder convocar a la amplia familia reinina en un evento para todas las edades. Ese es el móvil del desarrollo del deporte y la recreación en la comuna, generar instancias de encuentro en torno al impulso del sano movimiento y ver a niños, adultos y muchos adultos mayores es maravilloso”, dijo el edil.

Juvenal Olmos participó de la actividad en La Reina

Reencuentro de ganadores

La gran invitada de la noche fue la coreógrafa Claudia Miranda, que presidió el jurado que evaluó al amplio grupo de participantes y vivió una noche plagada de emociones.

“Fue una experiencia muy linda viendo la participación de tanta gente y con tantas alegría. Me dejó con el corazón contento ver lo que genera el baile, la unión familiar y ese bello espíritu que contagiaba este evento. Fue muy lindo reencontrarme con Juvenal después de tanto tiempo y me alegra que impulse este tipo de instancias”, dijo.

Otro de los que no escondió su alegría con la ‘Bailetón’ fue el Director de la Corporación de Deportes La Reina, Juvenal Olmos. “Por mandato de nuestro Alcalde, José Manuel Palacios, queremos impulsar eventos que convoquen a la familia no sólo en torno a la práctica deportiva, sino que también a la sana recreación. Y qué mejor que hacerlo con nombres tan reconocidos del espectáculo como jurados”.

El baile fue protagonista en La Reina

Además, el ex DT de la Católica señaló que “reencontrarme con Claudia después de tantos años de ganar en ese espacio televisivo fue hermoso, ella vino a apoyarnos sin pensarlo. Me trae muchísimos recuerdos y, sobre todo, me refuerza la convicción de todo lo que aporta la danza en mejorar la calidad de vida de las personas”, complementó el ex entrenador de la selección chilena