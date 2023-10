Claudio Bravo se convierte en "El Encantador de Perros" tras no ser llamado a La Roja

Como se ha vuelto habitual con Eduardo Berizzo al mando de la Selección Chilena, el arquero Claudio Bravo no jugará en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, algo que parece mantener despreocupado al ex capitán nacional.

Y es que luego de haber vuelto a jugar con Betis, en el empate por 1-1 ante Alavés, por la novena fecha de la Liga Española, el nacional aprovecha sus días de descanso en Europa, para mostrarse en redes sociales y mostrar su faceta como “Encantador de Perros”.

¿Qué hace lejos de La Roja?

Durante la mañana de esta jornada, en su primer día de descanso por la fecha FIFA de octubre, el bicampeón de América utilizó su cuenta de Instagram para mostrarse junto a sus mascotas.

Un video de 10 segundos jugando con sus perros, entre ellos Dante, de raza cane corso, que fue adoptado hace unos meses, además de dos fotos junto a ellos, muestran a un Claudio Bravo relajado y encariñado con estos animales que son parte de su familia.

¿Qué dijo Berizzo por la ausencia del arquero?

Ante las insistentes consultas de la prensa por la baja de Claudio Bravo, el técnico de La Roja respondió que “no hay enemistad con nadie, no mezclo mis sensaciones personales con las profesionales, tomo las medidas que creo correctas para el equipo. No pienso en mi ni en nadie, porque nadie está encima de la Roja”.

¿Cuándo juega Chile en Eliminatorias?

La Roja prepara la tercera y cuarta fecha del camino hacia el Mundial 2026. El próximo jueves 12 de octubre desde las 21:00 horas chocan con Perú, para luego enfrentar a Venezuela el martes 17 desde las 18:00 horas.

¿Cuándo vuelve a jugar el Betis?

Tras disputar sus primeros cinco partidos en la presente temporada, Bravo volverá a ver acción en el equipo de Manuel Pellegrini al regreso de la fecha FIFA, el sábado 21 de octubre, visitando al Getafe, por la 10° fecha de La Liga.