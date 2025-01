Fernando Solabarrieta volvió a las pantallas y en un sincero diálogo reveló crudos detalles de su proceso de rehabilitación. Sus problemas con adicciones lo tuvieron complicado, pero ya con un segundo aire habló de ello en el espacio Car-Curo de 24 Horas.

Ahí, el nuevo segmento de entrevistas de Pedro Carcuro tuvo un emotivo diálogo con su partner de tantos años en TVN. Y como es tal la confianza, el propio histórico relator recriminó a su ex compañero por las decisiones que tomó en su vida.

Siempre en buenos términos, Carcuro partió diciéndole a su amigo que “tú llegas al canal y generas afecto de forma fácil, eres querido. A pesar de las cagadas que te mandas, eres querible. ¡Cómo te farreas ese capital que tienes, Fernando!”.

El emotivo reto de Carcuro a su compañero en TVN

Siguiendo con la conversación en el vehículo de “don Pietro”, el ex conductor del De pé a pá le tiró las orejas a Fernando Solabarrieta. Sin pelos en la lengua, Carcuro lo emplazó hasta con chilenismos.

Tras su rehabilitación, el comentarista vive un segunda aire en Chile.

“Yo no puedo entener, y se lo he dicho a Ivette (Vergara) más que a nadie, a los que te conocen, ‘Fernando es para ser 1 en Chile, no el 2’. Después de Camiroaga venía Fernando y te lo farreaste. Hay que ser muy hue…, Fernando”, le dijo.

Ya con más seriedad, el colorín periodista deportivo le volvió a reiterar su molestia a Solabarrieta. Siempre con cariño, expresó que “fuiste un tonto, te lo dije de verdad”.

Por otra parte, el recordado relator de Nicolás Massú y su medalla de oro en Atenas 2004 reconoció las dificultades en torno a sus adicciones. Con total sinceridad, Solabarrieta admitió que “hubo una etapa en mi vida que yo no me morí de casualidad, Pedro”.

“No sé cómo ni por qué, pero hay un momento en que te atrapa esto, pero fue tan agudo el consumo, tan fuerte, que yo estoy aquí por obra y gracia de Dios”, cerró.

