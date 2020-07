Vicepresidente de Huachipato: “Hoy realizamos el papelón más grande en la historia de la ANFP”

Todo un espectáculo han sido las elecciones del nuevo presidente de la ANFP y que no dejó conforme a varios dirigentes del fútbol chileno. Por lo mismo, Victoriano Cerca, vicepresidente de Huachipato, expresó su molestia por varias irregularidades, pero aseguró que igual apoyarán como club al nuevo mandamás, Pablo Milad.

“Lo que corresponde es asumir el resultado de la elección, por una parte… Evidentemente y lo manifesté antes, en el Consejo, este era un proceso viciado por cinco cosas que ocurren que son tremendamente nefastas: la primera es que una cuestión básica de cada elección es que el voto es secreto, acá se infringió eso y un par de clubes, en una cuestión gravísima, concurrieron personas externas a certificar y firmar las elecciones. Hoy fue repugnante, un espectáculo triste en ese sentido“, partió mencionando en Deportes en Agricultura.

“El segundo punto no sabemos por qué a última hora se decidió realizar así. El estamento y los estatutos, en el acto de elecciones es privado y secreto, pero eso no lo impugno, porque estoy a favor de que sea público. Lo que cuestiono es un link en línea y público, lo que hace que el voto quedaba marcado”, agregó.

Por 25 votos Pablo Milad fue elegido como nuevo presidente de la ANFP. (FOTO: Agencia Uno)

“Hay una serie de vicios que son bastante graves. Hubo gente que quiso asegurarse los resultados, tener información que no teníamos y tenerla ellos para poder presionar los votos electrónicos y hacer otras cosas que son prácticas realmente ganstériles las que ocurrieron acá“, dijo.

“Los dirigentes del fútbol estamos acostumbrados a dar espectáculo y hoy hicimos un gran papelón con la elección. Hay algunos clubes que hablan de impugnar la elección y no tengo dudas de que se hará. La propia notaria que certificó la elección dijo que era impresentable”, señaló.

Finalmente, sentenció que “lo que corresponde es que Pablo Milad asume hoy la presidencia de la ANFP y mientras no se resuelva las impugnaciones el club le prestará todo el apoyo, por lo menos nosotros (…) Es primera vez que no hay celebraciones tras la elección. No tengo dudas eso sí, de que Pablo Milad no tiene nada que ver con esto”.