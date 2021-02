Ex presidente del Tribunal de Disciplina anuncia penas del infierno de Conmebol a Chile por suplantación en Unión La Calera

A comienzos de diciembre, un terremoto sacudió a Unión La Calera. La Seremi de Salud de Valparaíso acusó al cuadro cementero de suplantar la identidad de su arquero, Alexis Martín Arías, en uno de los exámenes PCR.

Esto no solo ha generado un dolor de cabeza para la ANFP sino también para el fútbol chileno. Esto porque según reveló el ex presidente del Tribunal de Disciplina, Ángel Botto, la situación podría traer las penas del infierno al balompié nacional.

En diálogo con Después te explico de RedGol, el ex timonel de la entidad aseguró que "va a reventar tarde o temprano, según la información que yo tengo. Me da la impresión que se va a demostrar tanto en el sumario administrativo como en la justicia ordinaria (Fiscalía)".

Alexis Martín Arias vive un calvario por la denuncia de suplantación de identidad. Foto: Agencia Uno

"Creo que habrá formalización porque la suplantación efectivamente se habría producido de manera tal que, si bien el Tribunal de Disciplina dijo que esto estaba prescrito, no es menos cierto que si llega a establecerse de que sí hubo suplantación, las penas a Unión La Calera y el fútbol chileno serán muy altas por parte de la Conmebol", detalló.

Para Botto la gravedad cae en que los exámenes afectaron en un torneo internacional y no local para contar con Arias. "Él había salido con un covid positivo, hizo su cuarentena y eso nadie lo discute. Pero para poder ir a jugar, tenía que adscribir a otro protocolo que era de Conmebol, donde requería un nuevo examen. ¿Y qué hacen, aparentemente? Hacen un examen tres meses después de que le había dado el primer y efectivamente no tenía, pero no queriendo arriesgar, colocan a una persona que no tenía y le asignan a esa persona la identidad del arquero".

"Esa es una pelota que va a rebotar fuerte y eso lo puede terminar pagando el fútbol chileno. No sé ni conozco los criterios de los organismos jurisdireccionales de la Conmebol ni cuales son sus definiciones, pero puede terminar con una sanción", complementó.

Le presta ropa al Tribunal de Disciplina

Ángel Botto afirma que los cementeros están en una situación compleja, pero libera de responsabilidad al Tribunal de Disciplina. "A mi juicio el tribunal aplicó la norma reglamentaria con la prescripción. Y hace un fallo extenso en el fondo para dejar claro que aquí había algo más y en eso fue muy inteligente, pero es un golpe duro al directorio de la ANFP porque debió ser más prolijo en este tema".

El ex presidente de la entidad no se quedó ahí y disparó fuerte. "Efectivamente se produce lo que llamaría un “pacto de silencio”, que le impiden a los medios hacer bien su trabajo, producto de estos acuerdos que existen entrelazados entre los presidentes de clubes, por una razón u otra", sentenció.