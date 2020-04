Ricardo Abumohor y el covid-19 en O’Higgins: "Estamos tratando de apechugar y aguantar hasta lo que se pueda"

El presidente de O’Higgins de Rancagua, Ricardo Abumohor, conversó con radio Agricultura sobre la crisis sanitaria del coronavirus que tiene suspendido el fútbol chileno de manera indefinida, situación que ha llevado a algunos clubes a dialogar con sus jugadores para reducir sus salarios.

En ese sentido, el dirigente celeste expresó que en el equipo rancagüino “se pagaron todos los sueldos del mes de marzo, el club tiene una economía sana y, eso en parte, nos ayuda mucho”.

“Este es un tema muy delicado, porque todos estamos involucrados. Esto es como un juego de dominó, se cae una pieza y se empieza a caer todas las demás. Los que tengan más tendrán que colaborar con los que tengan menos”, agregó.

Al ser consultado sobre la situación que se vive en la ANFP, en la que algunos dirigentes están renunciando y otros están llamando a nuevas elecciones, expresó que “he estado alejado desde la época de Sergio Jadue con compartir con la dirigencia del fútbol chileno".

“El mundo cambió, las formas de administrar van a cambiar, tenemos que ser muy profesionales. Tú no te puedes cerrar solo en un consejo de presidentes, tenemos que abrirnos para que esto sea mejor. Esto va a significar que las sociedades anónimas deban modificarse y deban cumplir una función mejor”, complementó.

Sobre la suspensión del fútbol femenino y el joven para agosto, expresó que “una de las bases de O’Higgins son las series menores y no está en la mente destruirla. Renunciar a ello es renunciar a nuestros principios. Estos momentos son totalmente difíciles. Hay que tener la generosidad para poder salvar todo lo que se puede salvar, sin romper los principios que uno tiene”.

Pero eso no fue todo, porque nuevamente volvió a comentar la crisis que va a generar el coronavirus en el fútbol y la economía chilena. “Hay empresas que no sé cuánto podrá resistir, el gobierno está haciendo los esfuerzos para postergar varias cosas y poder salvar lo que más se pueda”.

“Yo no te podría dar la receta, porque todo se está postergando. Todo eso no va a pasar la cuenta en algún momento. La economía del país lo va a sentir muy fuerte. Si a eso le sumas que las bases del fútbol nos tienen el profesionalismo, eso no va a pasar las cuentas y estamos aguantando lo que más se pueda”, dijo.

Sobre el rendimiento de Patricio Graff al mando del equipo celeste, señaló que “lo conocemos, fue ayudante de Pablo Sánchez y es una persona que conocemos bien. Tuvo buenas campañas en Coquimbo Unido y lo trajimos al club por los valores y principios que están muy unidos a los que tenemos nosotros. Pero el fútbol es impredecible y cuando vienen esas rachas (negativas) es difícil saber qué suceda, pero tenemos los elementos para salir adelante”.

Finalmente, aprovechó la oportunidad para realizar un particular análisis del fútbol chileno y que esta crisis es la oportunidad para reformarlo desde sus bases para conseguir frutos en el futuro.

“Desde la época de Jadue nos derrumbamos, crecimos sin bases sólidas. Unos por corruptos, otros por hueones y otros por cualquier cosa. Por eso digo que se deben realizar reformas profundas, reformas a las sociedades anónimas que deban cumplir con ciertas exigencias. En el papel somos dueños de O’Higgins, pero en la realidad somos administradores, porque sin la gente, sin la comunidad no somos nada”, sentenció el dirigente rancagüino.