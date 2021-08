Mientras Cobreloa vive el momento más oscuro de su historia, otros equipos ponen en discusión su tradicional condición de ser el cuarto equipo grande del fútbol chileno. Una denominación disputada como si fuera un botín millonario por los otros aspirantes.

La última referencia oficial la hizo el saliente presidente de Santiago Wanderers, Rafael González, que en su carta de renuncia aseguró que el cuadro caturro es "una institución centenaria, la más importante de regiones y uno de los cuatro grandes del fútbol chileno".

La provocación tuvo eco. Pero no sólo en Calama, sino que también entre los fanáticos de Unión Española, que también se atribuyen el honor de ser el cuarto grande. Por eso, vale la pena llevar nuevamente al pizarrón a la gran familia del fútbol chileno.

Redgol le echó monedas al teléfono y preguntó si la debacle actual hace tambalear el título de cuarto grande de Cobreloa y si efectivamente Wanderers, Unión Española u otro equipo pueden arrogarse este simbólico privilegio.

Cobreloa lo pasa horrible en Primera B y los otros equipos quieren discutirle su lugar en la historia

Juan Carlos Letelier jugó con las dos camisetas y abre el debate. Para mí el cuarto grande es Wanderers, por la trayectoria, los años en el fútbol y la hinchada, pese a los malos momentos", asegura el ex goleador de la selección chilena.

Según el Lete, "Cobreloa a pesar de ser uno de los grandes y de su figuración internacional en tan corto tiempo; perdió mucho prestigio en Primera B. De ser la institución más poderosa en todo sentido, a no planificar bien y no tener nada en este momento", lamenta.

No podía estar ausente Jorge Garcés, ex entrenador de Cobreloa, Wanderers, O'Higgins y Unión Española. "No es fácil elegir al cuarto grande, más aún para mí, que me tocó dirigir tantos equipos. Todos tienen sus pros y sus contras", asume.

Dice Peineta que Cobreloa "en su momento casi fue uno de los más grandes, no el cuarto. Con esos títulos, las finales de Copa Libertadores". Pero sus afectos están en Wanderers "por ser más antiguo o por su cantidad de hinchas".

También recuerda a Unión Española, "que ha sido un equipo muy importante: campeón del fútbol chileno, jugó finales de Copa Libertadores, tuvo grandes equipos. Y O'Higgins, que ha generado una cantidad notable de jugadores como semillero del fútbol chileno".

El gran Carlos Caszely dice que "la hinchada de Wanderers es increíble, de verdad. Pero el clásico de Colo Colo era Cobreloa, porque tenía un equipazo y siempre nos complicaba. En cuanto a fútbol, es Cobreloa y después Wanderers. Por hinchada, al revés".

El legendario Claudio Borghi toma la palabra y pone a Cobreloa como el cuarto grande. "Con los pocos años que tiene se metió en finales de Copa Libertadores y además fue campeón del fútbol chileno. ¿Y por hinchada? Bueno, en Calama no hay equipo que no sea visitante", sentencia.

¿Falta alguien de Unión? Efectivamente. Y conversamos con Ronald Yávar, ex arquero y capitán hispano: "De todas maneras Unión Española. Grandes logros internacionales, con el Coto Sierra fue a cinco campeonatos internacionales en seis años".

La voz de la prensa especializada



La discusión sobre el cuarto grande ha pasado especialmente por los medios de comunicación, que ven ahora a Cobreloa y Wanderers en una complejísima situación. Y Patricio Barrera, El Grillo del Gol, pide marcar una doble.

"Cobreloa y Santiago Wanderers pelean ser el cuarto grande del fútbol chileno por la tradición, la cantidad de hinchas que tienen y por un tema de títulos. Ahí saca ventaja el equipo de Cobreloa muy cerquita del conjunto porteño", sentencia el narrador.

"También su respeto a la gente de la Unión Española por lo que han entregado al fútbol nacional. pero creo que -en ese orden- Cobreloa y Santiago Wanderers son quienes siguen a los equipos grandes del fútbol chileno", completa el comunicador.

Wanderers ha tenido una temporada para el olvido y aún no sabe de victorias

Finalmente expone Marco Sotomayor, periodista e hincha de Unión. "Es el cuarto grande, absolutamente. Primero porque forma parte de la historia del fútbol nacional desde sus inicios. Es el segundo o tercer equipo más antiguo".

Luego se detiene en el estadio. "Cuenta con Santa Laura, que permitió el desarrollo del fútbol capitalino. Sin Santa Laura no existirían una pila de instituciones, porque lo usaron Colo Colo, la Chile, la Católica, Magallanes, Audax, Santiago Morning, era la casa de todos", apunta.

El estadio Santa Laura U. SEK es reconocido como la Catedral del Fútbol Chileno

"Y tercero, por títulos", agrega el comunicador. "Porque la Unión tiene siete, Cobreloa tiene uno más, Unión también fue subcampeón de la Copa Libertadores y llenó una década de la selección chilena que fue al Mundial de 1974 y fue subcampeonat de América en 1979", subraya.

Finalmente, se queda en el apartado de las hinchadas. "La gente de Unión es un poquito remolona para ir al estadio, pero no subestimemos la popularidad del club", completa el destacado reportero.