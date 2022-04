El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2022 finalizó 1-1 en el marcador, pero fuera de la cancha la violencia en las galerías de San Carlos de Apoquindo es un tema que seguramente dará de que hablar por un buen tiempo, y ahora fue Patricio Yáñez quien sacó la voz al respecto.

Nadie quedó ajeno a lo sucedido en el recinto precordillerano y el exjugador de Colo Colo y Universidad de Chile tampoco, por lo que usó su espacio en el programa Deportes en Agricultura para condenar lo sucedido pero también para decir que eso impidió que los cruzados se llevaran unos merecidos aplausos por su actuación.

“Increíble lo vivido ayer, lamentablemente opaca la mejoría que tuvo Universidad Católica, que por lo menos en 60 minutos fue muy superior a Colo Colo, creo que supo jugarle bien. Pese a tener tres entrenamientos Rodrigo Valenzuela se lo planteó, anuló y le tapó los costados, que era lo más importante", indicó de entrada.

Tras eso, el también rostro de ESPN igual tuvo espacio para hacer una crítica a su exequipo y disparó que, como contraparte, "en Colo Colo los rendimientos bajísimos, no puedo entender".

"Mirando la repetición del partido no puedo observar como perdió la voz Gustavo Quinteros pidiéndole a Bolados que tuviera un poco más de ganas y de hambre para jugar un partido. Católica ayer muy superior a Colo Colo”, complementó.

Tras eso, Patricio Nazario se fue con todo contra la violencia y disparó que “me parece que lo de ayer fue lo que uno nunca espera en un partido de fútbol, fue de verdad una provocación de parte de algunos hinchas de Colo Colo, que además de celebrarlo también tuvieron gestos".

Para cerrar, explica que "yo los veía (a los periodistas que quedaron en medio de la pelea) y me asusté de pensar que les iban a pegar, no logro entender todavía como la prensa trabaja en medio del público, es una cuestión que solo pasa en Chile o al menos en San Carlos de Apoquindo, entiendo que van a hacer un estadio nuevo y ojalá que ahí no pase, pero tú pasas entre el público corriendo riesgo de los termos que de repente andan dando vueltas por ahí”.