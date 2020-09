Agenda de partidos en vivo de hoy miércoles 9 de septiembre: Futbol chileno, NBA, Flamengo de Isla y US Open

Mitad de semana y es día de varios partidos tanto del futbol chileno como en el deporte internacional, a lo que se suman tanto el US Open como la NBA, esta última en su fase de Playoffs para conocer a los campeones de Conferencias y de la liga.

Pero el Campeonato Nacional será lo primero en animar este día miércoles con el encuentro entre Huachipato y Universidad Católica, posterior a este Cobresal y Curicó Unido se enfrentan en el norte y en la tarde Colo Colo recibe a O'Higgins.

Para terminar, Coquimbo Unido se ve las caras con Palestino, encuentro que será transmitido por televisión abierta además de en las clásicas señales del Canal del Futbol.

En lo internacional, Mauricio Isla tendrá un tremendo desafío como lo es el clásico Flamengo vs Fluminense. En México, Tigres de Eduardo Vargas jugará contra el León de Jean Meneses.

Y si lo tuyo no es solo el futbol, dos partidazos de la NBA animarán la tarde noche con Raptors vs Celtics y Clippers vs Nuggets. Mientras que en el US Open se juegan los cuartos de final, destacando el partido de Dominic Thiem vs Alex De Miñaur.



Playoffs NBA

Hora (Chile) Partido Dónde ver Miércoles 9 de septiembre - 19:30 hrs Toronto Raptors vs Boston Celtics ESPN 3 - ESPN Play Miércoles 9 de septiembre - 22:00 hrs LA Clippers vs Denver Nuggets ESPN 3 - ESPN Play

Futbol chileno



Hora (Chile) Partido Transmisión Miércoles 9 de septiembre - 11:00 hrs Huachipato vs Universidad Católica CDF Premium, CDF HD - Estadio CDF y CDF GO Miércoles 9 de septiembre - 13:30 hrs Cobresal vs Curicó Unido CDF Premium, CDF HD - Estadio CDF y CDF GO Miércoles 9 de septiembre - 16:00 hrs Colo Colo vs O'Higgins CDF Premium, CDF HD - Estadio CDF y CDF GO Miércoles 9 de septiembre - 18:30 hrs Coquimbo Unido vs Palestino Chilevisión, CDF Premium y CDF HD - Chv.cl, Estadio CDF y CDF GO

US Open - Cuartos de final



Hora (Chile y Argentina) Partido Transmisión Miércoles 9 de septiembre - 13:00 hrs Pironkova vs Serena Williams ESPN - ESPN Play Miércoles 9 de septiembre - 14:30 hrs Rublev vs Medvedev ESPN - ESPN Play Miércoles 9 de septimebre - 21:30 hrs De Miñaur vs Thiem ESPN - ESPN Play

Futbol Internacional



Hora (Chile) Partido Transmisión Miércoles 9 de septiembre - 19:00 hrs León vs Tigres Claro Sports - Marca Claro (Youtube) Miércoles 9 de septiembre - 21:30 hrs Fluminense vs Flamengo Globo Internacional - Fanatiz

Mauricio Isla jugará su primer clásico en Brasil contra el Fluminense. (Foto: Agencia UNO)

Revisa a continuación los detalles de los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

Globo Internacional

VTR: 565

DIRECTV: 776

ENTEL: **NO DISPOINIBLE**

CLARO: **NO DISPOINIBLE**

GTD/TELSUR: 121

MOVISTAR: **NO DISPOINIBLE**

TU VES: **NO DISPOINIBLE**

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde seguir por streaming y en vivo los partidos de hoy de la agenda?



Si buscas un link para ver en vivo los partidos de la agenda de hoy, podrás hacerlo en DirecTV GO, ESPN Play, Claro Video, Estadio CDF, CDF GO, Marca Claro, Fox Play y Fanatiz según corresponda.

Además, puedes ver la NBA completa en vivo en la App de pago NBA League Pass.