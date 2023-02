Nico Núñez y un tirón de orejas a Felipe Flores: "Es una indisciplina que no podemos sufrir"

Magallanes no la ha pasado tan bien en su regreso a Primera División. En cuatro fechas del Campeonato Nacional, la Academia no ha podido sacar un triunfo y se encuentra estancada en la zona baja de la tabla de posiciones, con tres derrotas y un empate en su temporada 2023.

El elenco que dirige Nicolás Núñez sufrió una nueva caída este sábado, esta vez a manos de Universidad de Chile. Durante el partido, la Academia además sufrió la expulsión de Felipe Flores, quien tuvo un encontrón con el azul Jeison Fuentealba, algo que su DT condenó en conferencia de prensa.

"Se enfrasca en un forcejeo, y ajustada dentro del reglamento la amarilla bien sacada y expulsión. Nos perjudican muchísimo ese tipo de detalles, más ante un equipo que empuja y ataca todo el tiempo", comentó en entrenador.

"Es una indisciplina que no podemos darnos el margen de sufrirlas, más cuando no hemos podido sumar de a tres", continuó el DT, cuyo elenco marcha con apenas un punto y se ubica en el puesto 14 de la tabla de posiciones del torneo.

"Con cada error nos surge ansiedad"

Sobre la derrota, el entrenador apuntó en TNT Sports cuáles son los factores que han afectado al equipo. "Desde lo emocional, puede ser ansiedad. Después, en el juego, siento que hay menos margen de error. Cuando fallas con menos ocasiones, la calidad de los jugadores marca diferencia", siguió.

"Si tú fallas, después no logras imponer o sostener el desarrollo al ser superior. Si no lo materializas es muy difícil. Con cada error y cada gol que no hacemos surge esa ansiedad. Un delantero muy decisivo (como Cristián Palacios) marcó la diferencia", continuó.

"Hay que levantarse y reponerse. Es difícil perder y no sumar de a tres, pero tenemos energía y ya tenemos que pensar en el próximo rival. Si bien pienso que podríamos tener más puntos, es hipotético y no nos sirve mucho", cerró el DT.