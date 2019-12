Luis del Pino Mago se despide de Palestino: "Gracias por regalarme un año lleno de alegrías"

Luis Del Pino Mago está muy cerca de convertirse en el segundo refuerzo de Universidad de Chile, luego de que Palestino haya llegado a pleno acuerdo con los azules para la próxima temporada.

Un buen año tuvo Luis Del Pino Mago en Palestino donde no sólo hizo una gran Copa Libertadores, también fue seleccionado de Venezuela y fue participe del plantel que jugó la Copa América en Brasil.

El defensor utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de los hinchas árabes.

“Gracias Palestino por regalarme un año lleno de tantas alegrías, fue una muy linda temporada donde todos aportaron su grano de arena para que todo fluyera de la mejor manera(Jugadores, hinchada, CT, Dirigencia, trabajadores del club, etc). Agradezco a cada uno de ustedes por todo el cariño que me mostraron desde el primer día que llegue, me hicieron sentir como en casa. Fue un honor poder vestir esta camiseta”, escribió el central.

Ahora el venezolano cruzará la pandereta y llegará al Centro Deportivo Azul para ponerse a las órdes de Hernán Caputto y ser nuevo refuerzo de Universidad de Chile.