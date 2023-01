Luciano Cabral no había aparecido mucho. Pero que su nombre haya figurado en la oncena inicial ya era un respaldo de confianza de Fernando Díaz, DT de Coquimbo Unido. El Nano desde el inicio se mostró impresionado con las condiciones del enganche chileno-argentino de 27 años, quien llegó al cuadro aurinegro luego de haber estado cinco años en prisión por su participación en un delito de homicidio.

Y en suelo coquimbano parece haber encontrado el mejor lugar para otra chance. En una conversación con TNT Sports, Cabral entregó sus sensaciones respecto a la jornada de este sábado 28 de enero de 2023, que seguro nunca se le olvidará al volante ofensivo surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, quien convirtió en la igualdad 1-1 frente a Palestino.

Corría el minuto 28 de la primera parte cuando apareció solo en el área grande del Tino y le sacó máximo rédito a dos movimientos: el pique de Rubén Farfán desde la derecha hacia adentro y el centro de Javier Parraguez. De hecho, la sociedad con el Búfalo dejó a más de algún fanático filibustero con la ilusión desbordada.

"Fue un día soñado, sobre todo quiero darle las gracias a dios. Fue él y mi familia que me sostuvo de pie en el proceso que me tocó vivir. Fue muy duro vivir, pero gracias a dios estoy en pie y tengo otra oportunidad. Fue un día muy soñado, lleno de emociones, alegrías y cosas que cuando vos las vivís no las puedes creer", fue el desahogo del ex Athletico Paranaense en la entrevista que tuvo con el periodista Francisco Sougarret.

Cabral le tiene fe a Coquimbo Unido: "Cuando la pelota entre van a cambiar muchas cosas"

Por cierto, Luciano Cabral quedó con muy buenas impresiones de este encuentro, aunque Coquimbo Unido no puede conseguir el primer triunfo en el Campeonato Nacional 2023, pues en el estreno cayó ante Curicó Unido en un partido que más de algún estúpido llamó "el clásico de los Unido".

"Debemos seguir trabajando como lo que venimos haciendo. Creo que lo estamos haciendo bien, falta la pelota entre. Tuvimos muchas chances claras de goles, cuando la pelota entre van a cambiar muchas cosas. Gracias a Coquimbo que me recibió y al cuerpo técnico y mis compañeros que me dieron la confianza. Un saludo para mi viejo que me debe estar viendo"", cerró Luciano Cabral, quien vivió una jornada imborrable en el Francisco Sánchez Rumoroso.