Juan Leiva se ilusiona con ir a Universidad Católica: "A cualquier jugador eso le seduce"

Juan Leiva fue una de las figuras del último torneo nacional donde fue puntal en la campaña realizada por Unión La Calera, sobre toda la primera parte cuando disputó la Copa Sudamericana.

El buen rendimiento del jugador formado en Deportes Concepción habría despertado el interés del campeón Universidad Católica. "Me renovaron por tres años de contrato y la verdad estoy muy feliz, estoy preparado para los siguientes desafíos, acá o en otro lado. Nadie aún se ha comunicado conmigo desde Universidad Católica, obviamente me gustaría, es el actual campeón, viene haciendo las cosas bien hace tiempo y a cualquier jugador eso le seduce. Ahora con ganas de que el próximo año sea mejor que este", le confesó el jugador a radio ADN.

Leiva pasó por Universidad de Chile y Audax Italiano antes de recalar en el cuadro cementero y afirma que llegar al equipo rojo fue la mejor decisión. "Venir a Calera fue la mejor decisión que pude haber tomado, yo llegué por Paqui (Francisco Meneghini), porque nos conocíamos de antes, él conocía mis cualidades y me trae por acá. Me traen a un puesto que me acomoda mucho más que es el medio. Ahí desarrollé más mis habilidades para correr y tener más el balón en los pies", cerró.