El rostro de Radio Agricultura, Juan Cristóbal Guarello, mostró su molestia y reconoció no entender la lógica de la Conmebol para dejar la primera fase de Copa Sudamericana en partido único y el millonario premio a Argentina por ser campeona del mundo en un torneo que ya es compensado económicamente por la FIFA.

Los clubes chilenos clasificados a la Copa Sudamericana 2023 están en pie de guerra contra la Conmebol luego que el organismo rector del fútbol regional definiera un cambio en las bases del segundo torneo continental de clubes en el Cono Sur.

En una jugada que rebota desde la integración de una fase de dieciseisavos de final en la que se jugarán los segundos de grupo de la Sudamericana contra los eliminados de la Copa Libertadores para mayor justicia, la primera ronda sale perjudicada por temas de calendario y se jugará a partido único. Es decir, chao el ida y vuelta.

Palestino, Audax, Universidad Católica y Cobresal no están de acuerdo y ya han manifestado su descontento. En Radio Agricultura, Juan Cristóbal Guarello salió al paso y se sumó críticas a la Conmebol.

“No entiendo lo del partido único, por qué, si al final son del mismo país. Cada uno define cómo se juega, dónde se juega. No sé, yo a la Conmebol ya no le entendí los 10 millones de dólares de premio a Argentina (por ser campeona del mundo). No entiendo por qué la Conmebol premia a Argentina cuando es competencia de la FIFA y hay otras necesidades”, dijo el periodista.

Guarello agrega: “al final la plata que le pasa la Conmebol a Argentina es plata de las federaciones. De la Federación Chilena, Boliviana, Ecuatoriana… Entonces, por qué tiene que estar la Conmebol premiando a Argentina, si el premio ya lo da la FIFA. Es raro”.

Por último, el rostro de Deportes en Agricultura sentenció que “era una promesa de campaña, pero ya sabemos que Argentina y Brasil son los únicos dos que pueden ganar un Mundial, o sea, era una plata para Argentina y Brasil no más. Los únicos que podían ganar esa plata. Ahí hay algo de Domínguez y no entiendo cómo los otros presidentes de las federaciones no ponen el grito en el cielo. Rara la huevá”.