Jorge Vargas advierte a Marcelo Caro por conflicto de platas: "El Viejito Pascuero se va a acabar"

De Jorge Vargas no se sabe mucho. Su vida en Reggio Calabria después del retiro, su colaboración con el cuerpo técnico de Roberto Donadoni y su extensa trayectoria como futbolista en Italia. Pero en La Serena se saben otras cosas.

El ex defensor de la selección chilena está en un conflicto legal con su ex compañero y entrenador Marcelo Caro, con quien inició una sociedad en la que el dinero comenzó a faltar. Quiere recuperar las pérdidas y así lo comentó a bordo de La Redgoleta de Redgol.

"Hay un acuerdo establecido, por eso necesitamos que se apresure más ese acuerdo. Me interesa solucionar rápido el tema, porque ha pasado mucho tiempo. He recibido diferentes respuestas, que prácticamente por poner liquidez la culpa es mía", lamenta.

Potencia agrega otro protagonista: el eterno capitán granate Mauricio Salazar. "Es una sociedad que se hizo y por ahora no estuvo muy bien administrada. Se está tratando de ordenar y dejar la gente que realmente quiere solucionar el tema, como Salazar y yo", asegura.

"Sé que han pasado cosas importantes en Chile: la crisis social, ahora está el tema de la pandemia. Pero se te empieza a acabar un poco la paciencia. Ojalá que Caro pueda solucionar rápido el tema, porque nosotros estamos pendientes de esa situación", advierte.

El conflicto es antiguo: "Lleva cinco años, desde que me vine de Chile. Ojalá que se solucione pronto, porque he tenido un par de desilusiones con este compañero, ya me pasó una vez cuando jugaba fútbol profesional, también en Chile, y ahora con este tema también lo tengo que tratar de solucionar, porque se va a acabar el Viejito Pascuero".

Jorge Vargas jugó profesionalmente hasta 2012 y hoy tiene un conflicto con un ex compañero. Foto: Agencia Uno

"Espero que Caro firme rápido los papeles, ha pasado mucho tiempo y he tenido pocas respuestas positivas. A distancia es difícil. No es molestar, es pedir, pero a veces cuando uno llama o pregunta es como que estuviera molestando", explica Vargas.

Finalmente, avisa que "hay gente encargada de mi parte para solucionarlo a distancia, abogados y gente de confianza que están siguiendo el tema de cerca. No es muy grato estar a distancia con el pensamiento de por qué no firma y por qué no soluciona el tema", completa.