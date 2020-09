¡Golazo! Jaime Valdés sorprende a todos con un potente remate y la clava en el ángulo de Augusto Batalla

Jaime Valdés demuestra una vez más que está más vigente que nunca. El Pájaro marcó su primer gol con la camiseta de Deportes La Serena y de qué manera: con un misilazo desde fuera del área que se metió en el ángulo de Augusto Batalla.

Al minuto 52' del encuentro, O'Higgins lo ganaba por la cuenta mínima sobre los Papayeros gracias al gol de Facundo Castro en el primer tiempo. Sin embargo, el Pájaro emparejó las cosas con un potente remate.

El ex Colo Colo miró, se perfiló y sorprendió a todos con un derechazo imparable que entró donde tejen las arañas. Valdés no marcaba desde el 2 de mayo de 2018 cuando jugaba por Colo Colo en la victoria 2-1 ante Delfín por Copa Libertadores. Por el Torneo Nacional, no anotaba desde el 31 de marzo de 2018 en el triunfo 1-0 sobre Universidad Católica.

Revisa la secuencia del gol: