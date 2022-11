Huachipato no cumplió los objetivos trazados en el Campeonato Nacional 2022. Los acereros no pudieron entrar a ninguna copa internacional, toda vez que ocuparon el 12° puesto liguero con 35 puntos. A raíz de eso, la directiva decidió no continuar con Mario Salas al mando del plantel estelar, una decisión que el Comandante explicó por diferencias de ambición.

Pero la búsqueda para el sucesor del ex DT de Colo Colo, quien fue campeón en Sporting Cristal de Perú y también dirigió a Alianza Lima de aquel país, llegó a su fin: y el escogido fue un entrenador argentino que tambiém tuvo un paso por el balompié peruano.

Esa referencia es para Gustavo Álvarez, quien este 14 de noviembre fue confirmado como DT de los siderúrgicos, que avanzan también en la contratación del experimentado centrodelantero Sebastián Sáez, quien jugó su tercera temporada en Unión La Calera.

El trasandino de 49 años llegó a Talcahuano desde el Atlético Grau, que terminó en el 3° lugar de la primera división peruana y que tuvo como goleador al argentino Rodrigo Salinas, ex atacante de Deportes La Serena, quien anotó 13 conquistas.

Además de ese club, Álvarez también entrenó a Sport Boys, mientras que en su país, trabajó en Temperley, Patronato y Aldosivi, cuadro con el que ascendió a la máxima categoría del balompié de la nación vecina y donde dirigió al zaguero colocolino Emiliano Amor. "Mi objetivo siempre es ir de a tres puntos. Me ha tocado dirigir equipos para mantener la categoría, para clasificar a torneos internacionales o para salir campeón y siempre mantuve el mismo mensaje para los futbolistas. Nosotros nos preparamos al máximo para los próximos tres puntos y después de eso no hay nada", manifestó el estratego en una conversación con el sitio oficial de la institución del acero.