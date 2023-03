El panel de Deportes en Agricultura sacó risas un día después del sismo de mediana intensidad que se sintió en la zona centralde Chile. Pato Yáñez reconoció que le tiene terror a los temblores y no puede contra ellos.

Este pasado martes 21 de marzo la zona central de Chile fue escenario de un sismo de mediana intensidad con magnitud de 5,6° con epicentro a 17 km al noroeste de Melipilla. El movimiento se sintió más fuerte de lo acostumbrado debido a que se generó intraplaca.

El temblor comenzó a las 14:38 horas, justo en el momento en que Patricio Yáñez y compañía estaba al aire en Deportes en Agricultura. El ex delantero le tiene terror a los sismos y recordando sus mejores tiempos como futbolista metió un enganche y velocidad para desaparecer literalmente.

Pato Yáñez y su episodio telúrico en vivo y al aire no pasó desapercibido, generando comentarios y hasta memes en redes sociales. Este miércoles no se escapó de las bromas de sus compañeros de panel.

“Mo pongan los bajos muy fuerte”, lanzó de entrada Juan Cristóbal Guarello. Francisco Sagredo agregó: “sí, puede temblar y se nos asusta el Pato”.

Entre risas, Guarelloreveló que “con el Pato viajé al Mundial de Alemania, hicimos escala en Madrid. Y hubo una turbulencia, pero muy normal… y ahí caché que el Pato le tiene mucho miedo a ciertos elementos”.

“Son miedos libres, inmanejables, Gracias a Dios no pasó nada”, respondió Patricio Yáñez encontrando otra réplica… de Guarello: “gran momento radial”.

“En Tokio el 91 fuimos a la torre que en ese momento era de las más altas del mundo. Habíamos subido una escalada de tres o cuatro pisos, y yo dije: hasta aquí no más llego. Y se veía para abajo… Me agarran Margas con el Coca Mendoza y yo sufrí. Hasta los arañé. Lo pasé muy mal. Tengo vértigo también”, sentenció el ex delantero de selección chilena.

Más allá de las bromas y los legítimos miedos de cada uno, cabe recordar que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo y los sismos de baja y mediana intensidad son recurrentes. Y los terremotos de gran magnitud son periódicos. Por esta razón hay que recordar y atenerse siempre los protocolos de seguridad, y tratar de mantener la calma dentro de lo posible cada vez que se mueve la tierra.