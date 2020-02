Mauricio Pinilla tuvo un regreso muy emotivo al Estadio Nacional para enfrentar a la U. El delantero fue pifiado de principio a fin mientras estuvo en la cancha y aún más luego de anotar el gol que significó el empate para Coquimbo Unido.

RedGol conversó en exclusiva con el atacante pirata tras el encuentro y señaló que "es difícil hacer un análisis profundo de sensaciones. Lo primero que se me viene a la cabeza es lo importante de conseguir este punto ante un gran plantel como el de la U, que se sanó de sus problemas. El resultado nos da confianza".

"Ahora, en lo personal, no me lo imaginé ni en las peores pesadillas (las pifias). Estoy defendiendo a Coquimbo, que me entregó mucho cariño y todo para salir de la incomodidad que estaba sufriendo", agregó.

Pinilla además se mostró emocionado por anotarle a la U. "Obviamente es difícil marcarle al equipo de tus amores. Aunque sea una frase tribunera, me crié acá, crecí acá y pasó lo que pasó. Me voy satisfecho porque logramos un funcionamiento importante para lo que queda de campeonato".

Finalmente, el delantero reveló estar preparándose con todo para esta temporada. "Demostré que estoy bien, trabajando para mantenerme a los 36 años, que no es fácil. Acabo de firmar un contrato de dos años, me quieren alargar la carrera a toda costa. Quieren que firme por otro más".

"Vamos a hacer un análisis año a año. Vengo a disfrutar mi profesión y carrera al máximo, día a día me levanto con ganas de entrenar y cuando se me pase eso, iré a mi casa a abrazar a mis hijos y hacer otra cosa", sentenció.