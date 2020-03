El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo será a puertas cerradas

⚽️OFICIAL: FÚTBOL CHILENO SE JUEGA SIN PÚBLICO POR CORONAVIRUS⚽️ La medida fue decidida entre el Gobierno y la ANFP y durará al menos un mes, partiendo desde este miércoles 18 de marzo hasta el 19 de abril. Este fin de semana será el último con público. ¿Qué opinas?����

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 12, 2020 at 12:13pm PDT