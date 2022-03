Diego Rivarola estuvo en cancha y anotó un gol la última vez que Universidad de Chile ganó a Colo Colo en el estadio Monumental. Fue en el lejano 2001, cuando celebró su tanto sacándose la camiseta y subiéndose a la reja, en una escena que pasó a la posteridad para los azules.

Por lo mismo en la antesala del Superclásico analizó cómo viene el escenario para ambos elencos. "Es el partido más importante que tiene Chile y el que la gente espera. Es lindo jugarlo, algunos tuvimos ese privilegio de vivirlo. Todos quieren ver, estar y vibrar, a todos los jugadores les gustaría jugar este partido, la gente está pendiente y eso genera que sea un partido distinto, que haya competitividad, nerviosismo por eso es el partido que nadie quiere perder, es un partido muy trascendental", comentó el ex delantero del Bulla a Bilzsports

Sobre el match señalado, comentó que "tengo los mejores recuerdos de ese partido, me tocó jugar muchos clásicos y por eso te digo que me sentí un privilegiado, tengo el mejor recuerdo de estos partidos. El que más recuerdo es el último que nos tocó en el Monumental, me tocó convertir en ese partido", contó.

Luego recordó su celebración. "Arriba de la reja, con el Gokú o Gohan para algunos (imagen que tenía en una polera). Esa camiseta está guardada, la saco en eventos muy particulares, fue siempre solo una y por lo mismo ha ido cambiando de color de pelo, a medida que la iba ocupando se me iba destiñendo", detalló.

Cuenta que es un tesoro para él. "Es una reliquia, la gente la ve así y eso me dice que debo cuidarla mucho. El día que la U tenga un museo se la daré al club, es una camiseta que tengo que tenerla o yo o el club, es una camiseta que conocen todos", indicó.

Sobre la mala racha de la U en el Monumental, manifiesta que "si tuviese la receta mágica podría decir qué es exactamente lo que pasa. Sí creo que los últimos años la historia de este largo tiempo sin ganar no les ha acomodado a los jugadores, los grupos no han sabido llevarlo, pero no es algo fácil, es algo difícil de llevar pero es un manejo de grupo".

Por ende les da un consejo a los actuales futbolistas: "El jugador de la U hoy tiene más que ganar que de perder, tienen la posibilidad de ser el equipo que rompió la racha, tienen que verlo cómo una motivación o una oportunidad, serán los jugadores que quedarán marcados para siempre".

Cree también que "la historia me ha dicho que el cómo lleguen es poco transcendente, cuando nosotros ganamos Colo Colo tenía mucha historia y nosotros éramos jóvenes, algunos debutaban por primera vez y supimos resolver esa situación, no éramos los favoritos".

Finaliza diciendo que "ambos vienen sin jugar de gran forma, pero Colo Colo tiene más experiencia, la U viene armándose y con muchos jugadores jóvenes. En base a eso podría decir que Colo Colo llega con un poco más de ventaja, pero el fútbol sorprende y quizás se puede dar vuelta la tortilla".